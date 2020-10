València estudia cómo adaptar las diferentes medidas del nuevo estado de alarma

El Centro de Coordinación Operativa Municipal (CECOPAL) de València se ha reunido para adaptar la ciudad a las directrices del nuevo estado de alarma decretado por el Gobierno para todo el país y dar respuesta a las dudas que se generan en la ciudadanía.

El alcalde de València, Joan Ribó, ha remarcado «la necesidad de establecer los mecanismos para adaptar en nuestra ciudad las previsiones y pautas de Real Decreto aprobado ayer domingo por el Consejo de Ministros en sesión extraordinaria, en el cual se declara del estado de alarma inicial de 15 días, extensible a 6 meses, como respuesta la situación de especial riesgo causada por el virus COVID-19». Así lo ha dicho al acabar la reunión del Centro de Coordinación Operativa Municipal (CECOPAL).

Tal como ha explicado el alcalde, «hemos estado estudiando los reglamentos y directrices del decreto aprobado, y cómo adaptarlos en la ciudad y darlos a conocer a la ciudadanía, que nos está planteando situaciones concretas de su día a día, sobre lo que se puede y lo que no se puede hacer». Además, Ribó ha señalado la necesidad de disponer ya de los datos de incidencia de la enfermedad en la ciudad de manera desglosada por distritos: «tenemos los datos de análisis de aguas residuales pero todavía no tenemos los datos de incidencia de la dolencia por distritos, que la Conselleria se ha comprometido a hacernos llegar, porque desde el Ayuntamiento queremos informar a los vecinos y vecinas sobre su situación, y evaluar en qué se pueden introducir algunas medidas complementarias de control y en qué no es necesario todavía». «Pero para poder llevar a cabo este control necesitamos conocer los datos de incidencia», ha añadido.

El alcalde Ribó ha añadido que «mantendremos operativo activamente este Centro de Coordinación, desde el convencimiento que tenemos que salvaguardar una estructura fija con los principales servicios implicados para prevenir y controlar los posibles rebrotes de coronavirus que se puedan producir».

La sesión de hoy, que se ha celebrado por vía telemática, ha contado con la participación del regidor de Protección Ciudadana, Aarón Cano, la regidora de Servicios Sociales, Isabel Lozano, la de Educación, Maite Ibáñez, y la del Ciclo Integral del agua, Elisa Valía, así como de los servicios que integran el centro (Servicios Sociales, Ciclo Integral del Agua, Policía Local, Bomberos, Protección Civil, servicios Centrales Técnicos, Medicina Laboral, Sanidad, así como la participación de Cruz Roja).

CECOPAL se constituyó el pasado mes de marzo, concretamente el día 13, en el marco del Plan Territorial de Emergencias de València, con la participación de los diferentes servicios relacionados con la protección civil y de emergencias de la ciudad, después de la primera declaración del estado de alarma por parte del Gobierno del Estado.