València entrega los honores y distinciones a sus hijos e hijas predilectas y a tres entidades sociales

El Ayuntamiento ha entregado, en el marco de los actos para celebrar el 9 de Octubre, sus honores y distinciones anuales a la coreógrafa Rosángeles Valls, al escritor Joan Francesc Mira y el expresidente de la Sociedad Filarmónica, Ramón Almazán, como hijos predilectos de la ciudad; a la maestra y escritora Carme Miquel, que ha recibido el nombramiento de hija adoptiva a título póstumo; y a las entidades “Mamás en acción”, la asociación Pro Tercera Edad (PROTED) y la Asociación Valenciana de Ayuda a la Parálisis Cerebral (AVAPACE), que han recibido las medallas de oro de la ciudad. En un acto solemne celebrado en el Hemiciclo municipal al que han asistido los concejales y concejalas de todos los grupos municipales, el alcalde, Joan Ribó, ha agradecido a las personas galardonadas que “hayan convertido el nombre de València en un sinónimo de excelencia, por haber desarrollado su trayectoria desde nuestra ciudad, por todo lo que nos han dado, nos dan y continuarán dándonos”.

El alcalde ha recordado que “una ciudad no es nada sin las mujeres y los hombres que día a día la construyen, la hacen posible, le dan futuro. Hombres y mujeres que se dedican a una variedad numerosa de disciplinas o que actúan a través de su trabajo en una asociación, un colectivo o una entidad” porque “las personas que comparten una ciudad son una red inseparable en la que todos y todas nos necesitamos”.

Ribó ha valorado que “es el primer año en que disfrutamos de una normalidad social después de dos años de pandemia y rendimos homenaje a un conjunto de personas excelentes de nuestra sociedad”. El alcalde se ha dirigido a las personas premiadas para decirles que “les puede parecer que es el Ayuntamiento quien les premia a ustedes pero, realmente, no hacemos más que devolver, a veces pálidamente, lo que ustedes nos regalan, le regalan en esta ciudad, cada día”.

Joan Ribó ha alabado que la bailarina y coreógrafa Rosángeles Valls, hija predilecta de València, eligiera “su ciudad para desarrollar la carrera artística en el mundo de la danza cuando la danza contemporánea era tan nueva en España que ni siquiera existía” y que, a pesar de que en el mundo de la danza “lo ha hecho todo y lo ha ganado todo, continúa creando espectáculos y reclamando apoyo para el mundo de la danza y la escena”.

Sobre Carme Miquel, que ha recibido a título póstumo el nombramiento de hija adoptiva, ha afirmado que “nada de lo que ha pasado en València en materia de renovación pedagógica, de enseñanza, de lengua, de literatura y de compromiso social en los últimos cincuenta años le resultó ajeno” y que “uno de sus últimos libros Mataren el verd, de 2013, lo dedicó a la destrucción de la Punta”.

Para el alcalde, “decir que Ramón Almazán nació en 1943 no pasaría de ser un dato enciclopédico más si no fuera porque ese es también el año de nacimiento de la Orquesta de València, coincidencia que a él mismo le gusta subrayar”. Joan Ribó ha destacado de Almazán, hijo predilecto de la ciudad, que “hay pocas personas en València que sepan más de música clásica y que estimen más la Orquesta de València”.

El alcalde ha dicho de Joan Francesc Mira, hijo predilecto de València, que “de esta ciudad lo ha contado todo y lo ha explicado todo, sus barrios y Pueblos, de la Torre a Ciutat Vella; sus personajes, San Vicente Ferrer, Blasco Ibáñez, los papas Borja; sus hechos, como la Batalla de Almansa” ya que “él sabe que recordar es existir” y que “no hay palabras suficientes para repasar su obra ni para darle las gracias”.

Sobre la Asociación Valenciana de Ayuda a la Parálisis Cerebral (AVAPACE), medalla de oro de la ciudad, Ribó ha subrayado que “cumple este año 50 años, medio siglo dedicada a prestar atención, desde València, a las personas con parálisis cerebral y a sus familias. 50 años mirando la realidad a los ojos” y ha añadido que se trata de una entidad “que da dignidad y que hace que esta ciudad sea más humana, más cálida, más noble”.

De “Mamás en acción”, medalla de oro de València, el alcalde ha afirmado que se trata de una entidad que “acompaña a los menores hospitalizados que no tienen padres o que, por varios motivos, no pueden acompañarles” y que, por ese motivo, “València es una ciudad donde ningún niño o niña se encuentra solo en un hospital” y se ha mostrado seguro de que “un niño hospitalizado que no está solo y que recibe cariño y afecto se recupera antes”.

Por último, el alcalde ha agradecido a la asociación Pro Tercera Edad (Proted), medalla de oro de València, que “lleve 40 años luchando para formar, acompañar e impulsar a las personas mayores de la ciudad desde sus centros de la tercera edad de Jesús-Patraix y el Grau”. El alcalde cree que “nunca es tarde para aprender de nuevo y para continuar otros 40 años más llevando la educación al corazón de quienes quieren aprender”.

Acicates de futuro

Por su parte, la concejala de Patrimonio y Recursos Culturales, Glòria Tello, ha agradecido el esfuerzo de todas las personas premiadas, que “transforman la ciudad en un lugar mejor y que se abren espacio en cada disciplina, la danza, la educación, el acompañamiento o la escritura y que se preocupan por los otros, un esfuerzo que hay que reconocer”. Para la concejala, “los honores y distinciones no son un simple reconocimiento sino que quieren ser también un acicate para que, en cada una de sus disciplinas, continúen ampliando sus objetivos y reafirmando aquello que se ha conseguido”. Tello ha añadido que “nuestro deseo es que el reconocimiento municipal sea por todo por aquello que es patrimonio de toda la sociedad y también por todo lo que realizarán a partir de ahora”.

La concejala ha cerrado su intervención alabando a las personas galardonadas como “modelos de actuación, de compromiso, de activismo, ejemplos de trayectorias de las que extraer sabiduría y experiencia. Les pido que continúen iluminándonos como faros y que orienten los pasos de todos aquellos que deseen introducirse por sendas parecidas a las suyas”.

Luchar por los sueños

En nombre de las personas galardonadas ha tomado la palabra la bailarina y coreógrafa, Rosángeles Valls, quien ha agradecido las distinciones, y ha asegurado que “nos distinguen las ganas de luchar por nuestros sueños, la pasión con la que nos enfrentamos a la vida sin importarnos si será más cómoda o cómo nos recompensará en el futuro” Valls ha añadido que las personas premiadas “somos solidarios, en el sentido de que creemos que con nuestra entrega, con nuestras obras, estamos contribuyendo a construir un mundo que podemos ayudar a mejorar o, como mínimo, así lo soñamos”.

Para la coreógrafa, “en un mundo donde, desgraciadamente, la sociedad es cada vez más incívica, donde continuamente vemos episodios de mentira e irracionalidad, apostar por la solidaridad, por la educación y por nuestra cultura, es cada vez más la única arma que tenemos para un futuro donde triunfe la honestidad y la unidad, en suma el bienestar de todos los ciudadanos”.

Rosángeles Valls ha cerrado su discurso afirmando que los galardones son “el fiel reflejo de una ciudad progresista e integradora de la que nos sentimos muy orgullosos”.

Al acto de entrega de los galardones han asistido los concejales y concejalas de la Corporación así como familiares de las personas galardonadas e integrantes de las entidades premiadas con la Medalla de Oro de la ciudad. En nombre de la maestra y escritora Carme Miquel, que falleció en 2019, ha recogido la distinción su hija, Roser Muñoz Miquel. El galardón de la Asociación Valenciana de Ayuda a la Parálisis Cerebral, AVAPACE, lo ha recogido su presidente, José Marquina. La distinción de “Mamás en acción” ha sido recogida por su presidenta y fundadora, María José Gimeno. Por parte de la Asociación PROTED ha recibido el galardón su presidenta, Esperanza Giménez.