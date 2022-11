Valencia, elegida la mejor ciudad del mundo para vivir

València es la mejor ciudad del mundo para vivir, según la clasificación elaborada por InterNations --la mayor comunidad de expatriados-- y de la que se hace eco la revista Forbes. La lista refleja las urbes donde las personas que no viven o trabajan en su lugar de nacimiento son más felices.

El nuevo ranking está encabezado por la capital del Turia, seguida en el top ten por Dubai, México, Lisboa, Madrid, Bangkok, Basilea, Melbourne, Abu Dhabi y Singapur.

De acuerdo a InterNations, València no solo lidera la lista general, sino que también ocupa el puesto número uno en calidad de vida. Los residentes quedaron "entusiasmados" con el transporte público asequible, las oportunidades para practicar deporte y la seguridad. También destaca València por la facilidad para instalarse, y por hacer que estas personas se sientan "como en casa", así como por su vida social.

Otros puntos fuertes de València, son las finanzas personales --aparece en el tercer lugar-- y coste de la vida, donde figura a la cabeza. Por el contrario, ha ocupado el último lugar en el apartado que mide las expectativas de desarrollo profesional.

La comunidad publica también un listado con las peores ciudades donde vivir. En este caso, las primeras elegidas son Johannesburgo, Frankfurt, París, Estambul, Hong Kong, Hamburgo, Milán, Vancouver, Tokio y Roma.

Hui @Forbes publica un rànquing on València torna a aparèixer com la millor ciutat del món! ??https://t.co/L51K6Os17g



??Faig un fil per explicar-vos per què! ?? pic.twitter.com/TXCukBgFLo