Valencia desvela un programa lleno de novedades para las fiestas de su patrona, la Virgen de los Desamparados

La Real Basílica de la Virgen de los Desamparados y el Ayuntamiento de Valencia han presentado el cartel y el programa de actos para la festividad de la patrona, que llenará el mes de mayo de actividades religiosas, culturales y lúdicas. El rector de la Basílica, Melchor Seguí, y la concejala de Fiestas, Mónica Gil, han desvelado los detalles en un acto que, por segundo año consecutivo, escenifica la colaboración entre ambas instituciones para celebrar a la que Seguí ha descrito como "la casa de todos los valencianos".

El cartel anunciador de este año, protagonizado por el color azul, busca conectar la identidad visual de Valencia con la iconografía de la Mare de Déu. Melchor Seguí ha explicado que este color es un nexo con la tradición de la cerámica valenciana y las cúpulas que, como la de la propia Basílica, definen el paisaje urbano de la ciudad.

Novedades musicales y juveniles

Una de las principales novedades de este año es el estreno de una nueva marcha procesional dedicada a la patrona, compuesta por el músico valenciano Javier Forner e inspirada en el 'Himne de la Coronació'. La pieza será presentada en el concierto de la Banda Municipal de Valencia el sábado 9 de mayo por la noche en la Plaza de la Virgen y se interpretará durante la procesión, enriqueciendo así, según el rector, "el rico patrimonio artístico y devocional existente en honor a la Mare de Déu".

Como prólogo al mes de mayo, se celebrará por primera vez una vigilia Mariana juvenil en la Basílica el jueves 30 de abril a las 21:00 horas. La iniciativa parte de la nueva plataforma 'Jóvens de la Mare de Déu', que ha invitado a todos los jóvenes a "comenzar el mes de mayo velando a la madre", en una velada de espera al inicio de las fiestas.

Actos centrales de la festividad

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El fin de semana grande comenzará el viernes 8 de mayo con la tradicional dansà de la Fallera Mayor Infantil de Valencia y su corte de honor, seguida por la noche por la Fallera Mayor de Valencia y su corte. El sábado será el turno de la dansà de los pueblos, el concierto de la banda municipal, un castillo de fuegos artificiales y más bailes tradicionales en la Plaza de la Virgen.

El segundo domingo de mayo, día grande de la fiesta, la Basílica abrirá sus puertas a las 3:30 de la madrugada para dar paso a la Misa de Descoberta a las 5:00. Le seguirán la Misa d'Infants (8:00) y el esperado Trasllat de la imagen a las 10:30. Por la tarde, la solemne procesión recorrerá las calles del centro histórico, un momento en el que, según Seguí, "todos los valencianos nos reconocemos como familia".

Redacción COPE Valencia Programación fiesta de la Mare de Déu

Estar en casa de la madre es estar en casa" Melchor Seguí Rector de la Real Basílica

La festividad se prolongará con el solemne novenario y culminará con el besamanos público, un acto que el año pasado congregó a cerca de 30.000 personas. Mónica Gil ha confirmado que el cartel será visible en la web municipal, los autobuses de la EMT y los circuitos mupis, y ha reafirmado la apuesta del consistorio por decorar las calles del recorrido procesional.

Un tapiz que mira a la cúpula de Palomino

ESCUCHA AQUÍ EL PROGRAMA COMPLETO 14:20H | 23 ABR 2026 | MEDIODÍA COPE EN VALENCIA

El tradicional tapiz floral que se instalará en la Plaza de la Virgen rendirá homenaje al 325 aniversario de la finalización de la bóveda de la Basílica, obra de Antonio Palomino. La concejala Mónica Gil ha señalado que el diseño recreará la pintura barroca del techo del templo. "Hemos querido recrear esa pintura tan barroca y tan especial que tenemos en el techo de la basílica", ha afirmado Gil, quien además ha destacado un detalle poco conocido: "si uno se fija en la bóveda, puede apreciar a la propia Mare de Déu entre las figuras".

Esta elección temática se enmarca en la celebración del Año Palomino, como ha apuntado Melchor Seguí. El rector ha adelantado que se organizarán más actividades como un ciclo de conferencias, conciertos y una exposición en el Museo de Bellas Artes para poner en valor las obras del pintor y sus discípulos en la ciudad.