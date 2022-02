El New Zealand ha comunicado a València --dentro del proceso de negociación para encontrar la sede de la 37ª America's Cup, en la que este equipo defenderá su título en la competición deportiva-- que se va a centrar en las ciudades que puedan aportar un apoyo económico en todos los aspectos para esta cita.

El propio equipo ha asegurado al diario El País que València, que acogió las regatas en las ediciones de 2007 y 2010, queda descartada de la selección. De este modo, la decisión sobre la sede definitiva será tomada antes de que acabe el mes de marzo y, además de otra ciudad española, Málaga, aspiran a albergar la cita Cork (Irlanda) y Jeddab (Arabia Saudí).

Por su parte, fuentes del Real Club Náutico de València han confirmado a Europa Press que anoche a última hora se recibió una comunicación del Team New Zealand en la que la entidad explica que se va a centrar en posibles sedes que tienen el respaldo económico en todos los aspectos.

Cabe recordar que la candidatura valenciana ha sido desarrollada por Niccolò Porzio di Camporotondo (Fundador de H2O Riders Science & Management), Alejandro Fliquete y Carlos de Beltrán (presidente y gerente del RCN de Valencia respectivamente) junto a Antonio Alquezar (socio de Redstone Advisory Partners).

"DERROCHAR RECURSOS"

Desde el Ayuntamiento de València han mantenido sobre la posibilidad de que la Copa del America regresara a la ciudad una postura de no "derrochar" recursos económicos. En febrero, el alcalde Joan Ribó, aseveró que el consistorio estaría "encantado" de aportar los servicios como instalaciones, pero, por el contrario, ha defendido que "no puede derrochar recursos económicos" de los que, además, "no dispone".

"La postura del Ayuntamiento es la de siempre, es decir, que está "encantado" de acoger la America's Cup, dijo el primer edil, que abogó por la colaboración público-privada. Ribó mencionó también las deudas de las infraestructuras de las que dispone la ciudad para esta celebración: "Han costado mucho de pagar, de 370 millones de euros, y aún no están acabadas".

"GRAN OPORTUNIDAD"

Tras conocer que València quedaría descartada para la competición, la portavoz del Grupo Municipal Popular, María José Catalá, ha lamentado que "la izquierda valenciana" de Ximo Puig y Joan Ribó "ni ha sabido ni ha querido atraer esta gran oportunidad para la economía de Valencia". "Falta absoluta de gestión y de interés por nuestra tierra", ha criticado la representante 'popular' en un mensaje en redes sociales.