València contabiliza 41 viviendas vacías de seis grandes propietarios que pagarán un 30% más de IBI este 2023

El Ayuntamiento de València cobrará ya este año a través del Impuesto de Bienes Inmuebles (IBI) un recargo del 30% a los propietarios de inmuebles que figuran en el registro de grandes tenedores con viviendas vacías, como ha anunciado este miércoles el concejal de Hacienda, Borja Sanjuán (PSPV). Este ejercicio se aplicará ese aumento a 41 viviendas en el término de València que pertenecen a seis grandes propietarios.

El edil, que ha ofrecido una rueda de prensa para hablar de esta iniciativa, ha destacado que se trata de una medida coercitiva que no tiene como finalidad aumentar la recaudación sino conseguir que no haya inmuebles vacíos en la ciudad, concentrados en unas manos, y que haya más viviendas en alquiler para que bajen los precios.

Sanjuán ha señalado que València, como otras grandes ciudades españolas, sufre los efectos de "un mercado del alquiler muy tensionado" que afecta "a las personas trabajadoras y, muy especialmente, a las personas jóvenes a la hora de poder emanciparse" y optar a una vivienda, según ha informado el consistorio en un comunicado.

El responsable municipal ha comentado que aunque las "causas de esta escasez de oferta de vivienda son varias, hay una evidente sobre la que se ha de actuar" y ha detallado que es "el impacto que están teniendo tanto la reconversión de viviendas en apartamentos turísticos como el acopio de viviendas por parte de fondos de inversión o fondos buitre".

Por este motivo, en este ejercicio fiscal el consistorio va a aplicar ya un recargo especial del 30% en el IBI a las viviendas de los propietarios que figuran en el registro de grandes tenedores con viviendas vacías que elabora la Generalitat.

Borja Sanjuán ha manifestado que aunque las 41 viviendas de la ciudad que pertenecen a seis grandes propietarios a las que se aplicará el recargo no representan "un número determinante" si que marcan "la hoja de ruta" y ofrecen "una radiografía de la situación" en la capital valenciana.

El edil ha subrayado la necesidad de actuar frente a estos grandes tenedores de inmuebles y ha resaltado que hay uno que "acumula 29 viviendas vacías en Poblats Marítims".

Este recargo en el IBI al citado colectivo se aplica por primera vez este año en València después de que Generalitat haya elaborado el registro de grandes tenedores con viviendas vacías. Como regula la normativa fiscal, se tendrá en cuenta este registro a fecha 31 de diciembre de 2022.

El titular de Hacienda ha insistido en que "no es la medida que va a solucionar todos los problemas de vivienda" pero sí "una medida que deja claro que quienes vienen a especular con la vivienda en lugar de tenerla como un derecho lo van a tener muy difícil en València".

"UN ÉXITO"

Sanjuán ha agregado que el listado de grandes propietarios "es dinámico e irá incrementándose" y ha valorado "todas las garantías" con las que se trabaja en este ámbito. "Los grandes tenedores pueden alegar y pueden sacar las viviendas al mercado, en el fondo el objetivo de esta medida que no está hecha para cobrar más" sino "para que no haya viviendas vacías", ha reiterado. "Cada vivienda vacía que salga al mercado para no pagar este recargo en el impuesto es un éxito", ha considerado.

Para clarificar y simplificar el procedimiento, y dado que hay grandes propietarios que tienen unas viviendas en el término municipal de València y otras fuera de este pero dentro de la Comunitat Valenciana, Sanjuán ha señalado que en estos casos "recauda la Generalitat y compensa el 30% al Ayuntamiento de València".

"AUTÉNTICO FIASCO Y FRACASO"

Tras la comparecencia del edil de Hacienda, el grupo municipal del PP ha calificado de "auténtico fiasco y fracaso" la "gran medida anunciada por el gobierno" local, formado por Compromís y PSPV, "para luchar contra los más de 57.000 inmuebles vacíos".

Los 'populares' han indicado que el ejecutivo municipal aprobó "como uno de los grandes planes para 2023 cobrar un 30% más de IBI a aquellos propietarios de más de diez pisos vacíos y así obligarles a alquilarlo", pero han señalado, en un comunicado, que la propuesta "ha sido un fiasco" porque "solo afecta a 41 pisos y seis propietarios".

"Hoy hemos conocido por el propio gobierno municipal que la realidad es que esta medida solo afecta a seis propietarios y 41 pisos, una cifra ridícula que para nada va a solucionar la bajada de los alquileres", ha expuesto el edil del PP Juan Giner.

Este concejal ha aseverado que "lo más grave" es "lo que no ha dicho hoy el gobierno, que el propietario de la ciudad con más viviendas vacías es el Ayuntamiento". Así, ha apuntado que el consistorio "tiene 175 pisos sin ocupar" y ha considerado que "debería empezar por sacar al mercado estos pisos a precios asequibles".

"Sería una manera más eficaz de reducir los precios de alquiler en la ciudad y poder dar respuesta a las más de 3.500 familias que están en la lista de espera para conseguir un alquiler asequible", ha agregado Juan Giner. Asimismo, ha apuntado que el ejecutivo local "solo vende humo ante una nula gestión", ha destacado que "para rebajar el coste del alquiler hay que poner en marcha la construcción de viviendas públicas" y ha dicho que el gobierno "solo ha hecho 14 pisos en ocho años".

"EL MENSAJE ES CLARO"

En respuesta al PP, Borja Sanjuán ha apuntado que este grupo municipal "no ha entendido nada" o, "en su ánimo de defender a los grandes fondos buitre, intenta tomarle el pelo a la gente". "En el registro solo se contabilizan las viviendas de aquellos que no se han acogido a las medidas para que salgan a disposición de los vecinos", ha detallado.

El titular de Hacienda ha afirmado que "el objetivo es que salgan todas, no que haya muchos fondos con vivienda vacía que paguen". "El mensaje es claro, especular en València va a salir caro. Vamos a hacer todo lo posible para controlar los precios de la vivienda", ha dicho.