València constata un descenso de restos de Covid-19 en aguas residuales y no detecta cepa británica

Las aguas residuales de València muestran una tendencia descendente en la presencia de coronavirus en la ciudad. Así lo confirma el informe elaborado por la Concejalía del Ciclo Integral del Agua. Desde el informe del pasado 25 de enero se observa semana a semana una tendencia constante a la baja. La concejala del Ciclo Integral del Agua, Elisa Valía, considera que, aun así, continúa marcando “niveles muy altos”.

Malilla, Jesús, Patraix y la zona que comprende la avenida de la Serrería hasta el Mestalla presentan la incidencia más alta de la ciudad seguida por Benimàmet y Trànsits. Por debajo de la media se encuentran el Saler y el Palmar.

Hasta el momento, no se detectan muestras de la cepa británica del coronavirus en aguas residuales de la ciudad.

