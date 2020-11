València congela la tarifa del agua para 2021

El alcalde, Joan Ribó, ha anunciado la congelación de la tarifa del agua para 2021 y la continuación del fondo social que, en los últimos doce meses, ha permitido atender a 1.614 familias de la ciudad. Ribó, que ha presidido el Consejo de Administración de la Empresa Mixta Valenciana de Aguas (EMIVASA) ha destacado que “en el 2015 me comprometí a que no se cortarían suministros básicos a las familias y este ayuntamiento continúa siendo sensible a las personas que están atravesando por una situación difícil”.

La Empresa Mixta Valenciana de Aguas ha congelado las tasas del agua para 2021. Así lo ha anunciado el alcalde, Joan Ribó, que ha subrayado este hecho como “un compromiso del Ayuntamiento de València para no subir los precios en unos momentos en que muchas personas están atravesando por dificultades económicas derivadas de la pandemia del coronavirus”.

Además, el alcalde ha avanzado que, en los últimos doce meses, el fondo social de EMIVASA ha atendido a 1.614 familias, y se han costeado 6.040 facturas de agua, un 13% más que en el ejercicio anterior, con un coste de 413.515 euros, un 9’54% más que el año pasado. Ribó indica que “en estos momentos de crisis sanitaria, económica y social, este ayuntamiento continúa siendo sensible a las personas que atraviesan por una situación difícil, como me comprometí en el 2015”.

En este sentido, Ribó ha informado que el consumo de agua en la ciudad de València ha caído un 4% hasta el mes de octubre de este año comparado con los datos de los mismos meses del año pasado. A pesar de la bajada, las cifras son muy distintas en función del consumidor final. Así, mientras el consumo doméstico ha subido un 2’57%, que el alcalde atribuye a “el efecto del confinamiento domiciliario”, el industrial ha sufrido una bajada del 22’42%, que Ribó considera como “derivado de la crisis sanitaria y económica y, por eso, tenemos que ser conscientes y apostar para dinamizar la economía valenciana”. Así lo ha dicho el alcalde de València en el Consejo de Administración de la Empresa Mixta Valenciana de Aguas (EMIVASA), donde ha participado la concejala del Ciclo Integral del agua, Elisa Valía.

PLAN DE INVERSIONES

El Consejo de Administración de EMIVASA ha aprobado también un plan de inversiones por valor de 16’75 millones de euros para el 2021. 8’9 millones se destinarán a la renovación de la red de distribución, 1’2 millones a nuevos suministros, 4’4 a las plantas potabilizadoras y 1’6 a la instalación de placas fotovoltaicas.