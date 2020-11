València no celebrará este año su tradicional San Silvestre Popular

La Fundación Deportiva Municipal y el Ayuntamiento de València han anunciado que la San Silvestre Popular Valenciana no se celebrará en 2020. La prueba, que habría celebrado este año su 37ª edición, no podrá realizarse debido a las restricciones actuales derivadas de la COVID-19, por las cuáles no se pueden celebrar eventos multitudinarios ni albergar público en los mismos con el objetivo de prevenir cualquier posible contagio.

Este gran evento deportivo que tiene lugar cada año el 30 de diciembre reúne a miles de personas en el centro de Valencia y en otras muchas localidades de toda la Comunitat. La pasada edición, 600 corredores se disputaron el primer puesto en la capital valenciana, mientras que 17.000 personas más participaron en la carrera con la diversión y el deporte como premio.

En la actualidad, solo se pueden celebrar las pruebas de élite internacional como es el caso de la San Silvestre Vallecana, en la que solo podrán competir atletas profesionales, al igual que en el Maratón de València que se celebrará el próximo 6 de diciembre y en la que participarán solamente cerca de 300 atletas de élite.

“Las carreras populares hoy por hoy no se pueden celebrar, por lo que en estos momentos debemos centrar esfuerzos en aquellas pruebas de élite que si van a poder celebrarse como la San Silvestre Vallecana o la Maratón en el caso de la ciudad de València, pruebas que nos convierten en referentes a nivel internacional y que al celebrarse con participación reducida es posible prevenir contagios” ha comentado Pilar Bernabé, presidenta de la Fundación Deportiva Municipal y Concejala de Deportes en el Ayuntamiento de València.

PARTICIPA EN LAS CARRERAS VIRTUALES DE FDM VALÈNCIA

Debido a la pandemia actual, la Fundación Deportiva Municipal decidió cancelar el Circuito de Carreras Populares. Sin embargo, a través de sus redes sociales y web están ofreciendo una serie de pruebas virtuales con diferentes distancias en las cuales se puede participar de manera gratuita y cuantas veces se desee con el fin de ofrecer a los corredores la posibilidad de seguir compitiendo en las pruebas del Circuito.

Hasta el domingo 29 puedes participar en la V Marxa Virtual contra la violencia de gènere. Inscríbete para participar en el siguiente enlace: https://toprun.es/eventos/carrera-popular-kilometres-contra-la-violencia-de-genere-2020