Las calles de Valencia viviran esta noche otra edición de la Shopening Night & Day entre los comercios de València durante todo el día, de 10.00 a 00.00 horas. Un evento en formato 360º con el objetivo de dar "visibilidad" a todo el sector y participar en la 'Fiesta de las Compras', pero que coincide con los datos de incidencia acumulada en un aumento preocupante tras el puente festivo. Así, segun los datos del ministerio de Sanidad la incidencia acumulada del coronavirus en la ciudad alcanza hoy jueves los 321 casos por cada 100.000 habitantes, cifra que supera en 74 puntos el dato del pasado viernes.

El comercio valenciano de proximidad ha preparado para esta jornada una guía de compras para que cualquiera pueda disponer de información detallada, en especial en cuanto a los regalos de Navidad, con sorteos, bonos de compras, invitaciones a degustaciones, hammam, ofertas, descuentos, tratamientos, estilismos, regalos, reportajes, espacios promocionales, planos y guías turísticas.

Un ambiente prenavideño que aunque necesario para el comercio, puede empeorar los datos de cara a las fiestas Navideñas, y tras el fin de semana en el que la Comunitat Valenciana ha implantado el pasaporte covid para acceder a determinados establecimientos, especialmente de hostelería y ocio.

Lo cierto es que a falta de conocer los datos de hoy que facilite la conselleria de Sanitat, el último parte de contagios la Comunitat ha rozado los 6.000 contagios desde el pasado viernes. Como dato positivo, muchos valencianos han aprovechado el puente para acudir a los puntos de vacunación móviles que Sanidad ha instalado en diferentes puntos de la Comunitat donde en total se han administrado más de 12.000 dosis entre primeras vacunas o dosis de refuerzo.

De cualquier modo habrá que estar atentos a la evoluciónd de las cifras los próximos días. La minsitra de Sanidad ya ha recomendado reducir el número de participantes en las celebraciones navideñas o suspender comidas o celebraciones de empresasa para evitar brotes o contagios masivos. De momento aqui las autoridades insisten en mantener las medidas de prevención como el uso de la mascarilla y la distancia de seguridad y aunque no está sobre la mesa la aplicación de más restricciones, también es cierto que el gobierno valenciano no descartan nada, según la consellera Portavoz Mónica Oltra quien insistía que "el virus es cambiante y no sabemos qué va a a pasar dentro de 10 días"