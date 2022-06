València celebra el primer foro para abolir la prostitución

El Ayuntamiento de València ha llevado a cabo esta mañana en el MuVIM el primer Foro sobre la Abolición de la Prostitución que se organiza en la ciudad para analizar y debatir sobre las herramientas legales con las que cuentan los municipios y las comunidades autónomas para poner fin a la explotación sexual de las mujeres. La vicealcaldesa de València y concejala de Desarrollo y Renovación Urbana, Sandra Gómez, ha participado en la apertura del foro a la consellera de Justicia, Gabriela Bravo, y la delegada del Gobierno, Gloria Calero, en un acto en el que también ha participado el concejal de Protección Ciudadana, Aarón Cano.

Gómez ha mostrado su confianza en que València sea una de las primeras ciudades en contar con una ordenanza abolicionista, y ha destacado que “hemos de decir, bien orgullosos, que la ciudad de València será una de las primeras ciudades en aprobar una ordenanza abolicionista y que, por lo tanto, será protectora de las mujeres más vulnerables”. Durante la apertura de estas jornadas organizadas por la Concejalía de Protección Ciudadana, Gómez ha defendido la necesidad de reformar el marco legal para acabar definitivamente con todas las formas de prostitución. “No se puede ser progresista y defender que el proxenetismo es una especie de libertad de empresa, que son emprendedores a los que hay que normalizar o blanquear, o que los puteros son consumidores que tienen derechos”.

“No se puede defender que la prostitución es un trabajo sexual en el que existe un contrato laboral con libertad de empresa y libertad de consentimiento”, ha defendido la vicealcaldesa y concejala, “porque, en realidad, es una forma de aprovecharse de las mujeres pobres, de las vulnerables, de las migrantes: de las mujeres que necesitan más de la medidas de acción social que permitan ponerlas en una situación de igualdad”. “Por eso defendemos una reforma potente del Código Penal que pene todas las caras del proxenetismo”, ha afirmado. Y ha añadido “una cuestión fundamental para los ayuntamientos: que se regule y se pene la tercería locativa, es decir, a aquel propietario de un local que permite y consiente que se ejerza la prostitución” ha indicado.

Medidas más allá del ámbito policial

Por su parte, el concejal de Protección Ciudadana, Aarón Cano, ha subrayado que el objetivo principal de este foro es buscar medidas más allá del ámbito policial para avanzar hacia la abolición de la prostitución. “Estamos trabajando desde un punto de vista no sólo estrictamente policial. Tenemos que ver la lucha contra la prostitución desde diferentes ámbitos, tanto desde el punto de vista de las actividades, como desde el punto de vista del espacio público. Y todo rematado con el trabajo de seguridad ciudadana”, ha explicado.

Cano ha subrayado que el Ayuntamiento de València va a iniciar el procedimiento administrativo para redactar una Ordenanza de Prostitución que sustituya a la de 2013 y que ayude a combatir las nuevas formas de prostitución que no son visibles. “Estas jornadas nos sirven para decidir qué podemos hacer frente a una prostitución que no es callejera y que, por lo tanto, no es visible; no se muestra, pero existe”.

Según ha subrayado el edil, “hay que analizar cómo se ha de abordar la lucha para erradicar la prostitución que se ejerce en pisos, qué herramientas administrativas tiene un ayuntamiento y su policía local para ello, o qué podemos hacer frente a esos prostíbulos que tienen la apariencia de hoteles”. “Pero no sólo desde un punto de vista policial –ha matizado- sino mediante las ordenanzas de Actividades y de Espacio Público; porque el debate sobre la lucha contra la prostitución y abolición ha de hacerse desde un punto de vista global”, ha indicado.

El edil ha concluido, defendiendo la necesidad de seguir profundizando en el marco legal para combatir todas las formas de explotación sexual: “No luchamos contra gente incompetente, por lo que tenemos que afrontar esta lucha con todas nuestras armas y de una manera decidida”, ha finalizado.