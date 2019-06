Durante el próximo domingo 23 de junio, el Jardín del Turía alberga una nueva edición de «València Canvia pel Clima!», entre el puente de las Flors y el puente de la Exposició, de forma ininterrumpida de 10.00 a 15.00 horas. Diversas entidades y movimientos sociales, ONG, administraciones públicas, empresas del sector privado y diferentes institutos universitarios se dan cita para «mostrar a la ciudadanía que una nueva forma de energía y de consumo es posible, a través de un nuevo modelo de ciudad, más humana y adaptada frente al escenario de cambio climático», tal y como ha expresado el alcalde de València, Joan Ribó.

Ribó ha manifestado que ‘València Canvia pel Clima!’ es «un espacio en el que tienen cabida todas las personas que se esfuerzan en la lucha contra el cambio climático y en la promoción de un nuevo modelo energético, que sea más limpio y sostenible». «Estamos trabajando con iniciativas como esta, que sirven como sinergia entre ciudadanía, administración, sector privado y académico, para convertir a València en un modelo de ciudad referente en la lucha contra el cambio climático y en la búsqueda de soluciones que contribuyan a un futuro más limpio y sostenible para nuestra ciudad y para todo el planeta», ha añadido.

La jornada «València Canvia pel Clima!» cuenta con demostraciones, micro-conferencias, talleres, diálogos, actividades familiares e infantiles y degustaciones gastronómicas entre otras muchas propuestas.

Los talleres específicos, que tendrán una duración de 20 minutos, serán impartidos por diferentes empresas como Grammer Solar/Twin Solar, WWF, Implica-T, OnRenewables, Mesura, Socyr, Aeioluz, Càdec Taller de Gestió Ambiental, Asociación Ambiens y CM Plastik, entre otras. Por otro lado, las microconferencias, de cinco minutos de duración cada una, estarán a cargo de Som Energia, Arpilleria, la Plataforma Tanquem Cofrents, Agua Ecosocial y Aeioluz.

También intervendrán la Fundación Las Naves, Green Urban Data, Ricardo Almenar, Ecoo, Pablo Quintana y BioAgradables, que enseñarán la importancia del reciclaje y cuál es el impacto del plástico en el ecosistema, entre otros temas. Otro bloque de actividades está compuesto por las sesiones de diálogo de veinte minutos de duración ofrecidas por entidades y empresas para concienciar sobre la importancia del cambio climático, el reciclaje y los nuevos modelos energéticos, a cargo de Red Connecta Energía, Lasar, Agora Talens, A paso lento, Fridays For Future, BIOCE, Col·lectiu Xicoteta Elaboració Artesanal, la Plataforma per un Nou Model Energètic y Perifèries del Món, entre otras.

Además, esta fiesta del clima y la energía sostenible también contará con una zona de food trucks («cocina sobre ruedas») formada por empresas como Catering Pimentó Torrat, Intiam Rurai Cocina Solar, Menjarte, Món Orxata, Mon Vital, Yocomotuarte, Smart Ecofarms y Vegetas. Así como una zona de venta de productos artesanales y ecológicos con Agua Ecosocial, Naturailesa, Som BioCosmética, Agora Talents, TerretaNeta, Arpillera, Concenttina Nina, Flipo en Verde – Erres Granel i ZeroWaste y La Tenda de Tot el Món.

Los juegos infantiles y familiares y la animación del evento llegarán de la mano de Actio, EMT Projectes Educatius, Recicla con los 5 Sentidos, Formigues Liles, Héctor Conesa, Ambiens, el Observatori del Canvi Climàtic y Baobab.

Asimismo, durante toda la mañana se contará con puestos divulgativos de proyectos ambientales y centrados en el reciclaje ofrecidos por una treintena de entidades como son Green Urban Data, SEOBirdlife, WWF, CM Plastik, Airentis, Implica-T, OnRenewables, OMAV Delegación de Parques y Jardines, Som Energia, AlternaCoop, Veolo, Red Connecta Energía, Asociación Belharra, Diploma Deseea, Fundación Limne, Lasar Bioconstrucción, Ahinco SOStenible, ISER Smart Energy, València Clima i Energia junto con el Observatorio del Canvio Climático, Plataforma per un Nou Model Energètic, Plataforma Tanquem Cofrents, Centre d’Educació Ambiental, Càdec, Mesura G, Perifèria del Món, Aeioluz Cooperativa, One Day Yes, Asociación Ambiens, BioAgradables, Línea de Pliegue, Greenpeace, Fridays For Future, Global Omnium, Medita Agua Consciente y Mercavalència.

La actividad está promovida por la Delegación de Energías Renovables y Cambio Climático del Ayuntamiento de València, el Centro de Innovación Las Naves y la Fundación València Clima y Energía.