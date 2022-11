València acogerá la gala de los 50 mejores restaurantes del mundo en 2023

La ciudad de València acogerá en junio de 2023 la gala de los 50 mejores restaurantes del mundo, 'The World's 50 Best Restaurants', elaborada y organizada por la empresa William Reed Business Media del Reino Unido, según ha confirmado el president de la Generalitat, Ximo Puig.



Puig ha destacado que eventos como este ayudan "a la internacionalización" de la gastronomía valenciana y ha explicado que esta gala, junto a la Gala Michelín 2021 y la de los Soles Repsol, que se desarrollará en Alicante este próximo 2023, "pone a la Comunitat Valenciana en el mapa de la gran gastronomía mundial".



En la presentación de esta gala, que ha contado con la presencia del director de 50 Best Restaurants, Puig ha recordado que esta será vigésimo primera edición, en una gala que ha reconocido en los últimos años a ElBulli o a El Celler de Can Roca y que contará con la colaboración de la Generalitat, a través de Turisme Comunitat Valenciana, y Turismo Valencia.



Puig ha revelado que esta gala es un "oportunidad" para "enriquecer la agenda cultural valenciana, dar a conocer la gastronomía y proyectar más a nuestros chefs".



Brooke ha sostenido que desde que se crearon estos premios, hace 30 años, esta gala "trata tanto de crear conexiones a través de la comida, como de la propia clasificación".



"Estamos muy ilusionados por esta reunión en València, una ciudad de renombre por su cultura y famosa por su paella", ha explicado Brooke, que ha dicho que durante la semana previa habrá jornadas gastronómicas, hablando de sus tendencias actuales, demostraciones culinarias.



Asimismo, ha destacado que habrá colaboraciones con restaurantes locales para "ofrecer experiencias culinarias únicas", al tiempo que ha subrayado que algunos de los cocineros más famosos del mundo compartirán su conocimiento con alumnos de la cocina valenciana.



Por su parte, la vicealcaldesa de València, Sandra Gómez, ha afirmado que esta gala es "un tremendo honor" porque comparte "los atributos que nos diferencian", como son el talento gastronómico, la huerta y la dieta mediterránea: "Todos los ingredientes se juntan para hacer de València un destino gastronómico de referencia y la Gala Michelín o esta gala de los 50 Best nos ayudan a conseguirlo", ha concluido.



"Gracias por entender que nuestro sector ayuda a la cultura y economía valenciana y gracias también a las administraciones, que se han alineado para que esto llegue", ha explicado Dacosta, que ha concluido que habrá "un antes y un después" de esta gala, que siempre había "soñado" que tuviera una edición en València.