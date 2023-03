València acoge la sensualidad y melancolía de Botero, el "pintor del volumen"

A sus 90 años, el artista colombiano Fernando Botero continua pintando "volúmenes, pero no gordos", una palabra que sigue luchando por "desterrar de su imaginario", que ahora tiene un espacio en la retrospectiva más grande de la obra del autor presentada hasta la fecha en la ciudad de València, en la exposición 'Botero: Sensualidad y melancolía, en la Fundación Bancaja.



Naturalezas muertas, escenas de baile y circo, desnudos femeninos, cuerpos al aire libre, e incluso una escena de sexo, una ‘Boterosutra’, se pueden ver en la muestra que del 10 de marzo al 3 de septiembre acoge el centro cultural valenciano, formada por 45 obras entre dibujos, acuarelas, pinturas y esculturas.



"La palabra 'gordo' no le gusta nada, la desterraría; él es un pintor de volúmenes", ha destacado la comisaria de la exposición, Marisa Oropesa, que ha presentado la muestra junto con el presidente de la Fundación Bancaja, Rafael Alcón.



Del mismo modo que "tú no dices 'una casa gorda', sino 'voluminosa', o 'una jarra gorda', sino 'grande'", decir que Botero pinta personas gordas sería "un error", a juicio de Oropesa, porque "no solo hay volumen en el cuerpo humano, sino en todo lo que pinta" el artista de Medellín.



Espoleado por una infancia "en una familia humilde" y por su temprana orfandad, Botero primero trabajó como ilustrador de temas taurinos para prensa colombiana y después viajó a Europa, donde "se enamoró totalmente de Florencia y de los pintores del Quattrocento italiano", según la comisaria, también amiga de la familia del pintor.



Pasó también años en Madrid, donde estudiaba en la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando y trabajaba como copista de los cuadros del Prado, de donde le atrajeron especialmente 'Las meninas' por su "aire contenido", pero no fue hasta que un día, pintando una mandolina, se dio cuenta de la desproporción entre el cuerpo del instrumento y su agujero de sonido cuando empezó a reflexionar sobre el volumen como elemento central de su obra.



Ese eje está presente en sus mujeres desnudas, una de ellas esculpida y tumbada de espaldas, y otra, pintada, leyendo una carta, pero también en sus escenas cotidianas al aire libre, con una mujer que pasea, decidida y enjoyada o su 'Matadora', que viste de torera en una plaza de toros.



Escenas de la vida diaria, como la de una 'Niña con juguetes' que representan hombrecillos en miniatura, o la de la 'Familia protestante', en la que una madre reposa en un salón con todos sus hijos, desnudos todos ellos, completan este imaginario sobre la mujer.



La naturaleza "casi selvática" de Colombia es el escenario de fondo de sus escenas "plein air" o al aire libre, otra de las secciones principales de la exposición, donde se entremezclan un opulento 'Obispo en el bosque' con una tranquila 'Pareja en la plaza' y un cazador que dispara a una presa casi invisible entre el verdor.



Su lado más desconocido como pintor de naturalezas muertas también lo recoge esta muestra, donde se exponen varios bodegones "iniciáticos" donde Botero se demuestra "un gran colorista", con tonos "que no son reales pero sí parten de la realidad".



Pero Botero "siempre ha rezumado libertad", según la comisaria de la muestra, y ello queda patente sobre todo en sus escenas de baile y circo, donde hay músicos que tocan instrumentos de cuerda y de viento, pero también un payaso en su cuarto y mujeres y hombres enmascarados que beben y tocan música.



El lado festivo de su pintura está representado especialmente en sus parejas de baile, en su mayoría acuarelas que se encuentran entre los trabajos más recientes del autor y datan del año pasado, pero también una escultura en la que dos personas, un hombre y una mujer, bailan cogidos de la cintura.



El placer también es el tema de otras de sus obras, como 'Los amantes', escultura que representa a una pareja en la cama, si bien destaca sobre todo su 'Boterosutra', una acuarela que representa una escena de sexo entre un hombre y una mujer.



Este "trabajador incansable" que "no sabe lo que es un sábado o un domingo" sigue pintando, a sus 90 años, desde su casa en Montecarlo, y, aunque no puede esculpir ni hacer óleos de gran formato, continúa empuñando el pincel en nuevas acuarelas.



Según Marisa Oropesa, el colombiano ha demostrado durante sus décadas de trayectoria que es "quizá el mejor dibujante de la contemporaneidad": "Como él dice, es muy difícil deformar si no sabes formar".



La parte nostálgica, ha añadido Oropesa, no solo está presente en la representación del "paraíso perdido", sino también en obras menos conocidas en España como la serie 'Las torturas de Abu Grahib', que muestra "cómo masacran y castigan entre heces" a prisioneros en Irak, u otra sobre el Vía Crucis y la pasión de Cristo.



"Si pinto un gato tengo dos gatos, pero si pinto lo que veo en un gato, tengo un gato y una obra de arte", decía Botero, como ha recordado el presidente de la Fundación Bancaja, Rafael Alcón, que ha destacado la "coherencia artística" de una obra que abarca desde los años 60.



Pero en esta retrospectiva de toda una vida la sensualidad vence a la nostalgia, y el resultado, ha apuntado la comisaria, es que "el visitante se va a sentir muy feliz en esta exposición-joya".