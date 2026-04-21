De la universidad a las redes: la historia de Alexis y Jorge, 'Jajajers', que triunfan en redes con el humor valenciano

Detrás de algunos de los vídeos virales con sello valenciano más compartidos de los últimos tiempos están Alexis y Jorge, dos comunicadores que han convertido el humor en su profesión. En 'Gente que cuenta' de 'Mediodía COPE MÁS Valencia', la pareja de cómicos ha contado cómo un proyecto que nació como un juego es hoy una productora de éxito con una fiel comunidad en redes, millones de visualizaciones y colaboraciones con grandes marcas.

Ambos se conocieron hace ya 18 años en la Universidad CEU Cardenal Herrera, mientras estudiaban Comunicación Audiovisual. "Desde la primera práctica ya hicimos piña", recuerda Alexis. Jorge, por su parte, admite que su compañero le hizo "mucha gracia" desde el principio. Juntos convirtieron los trabajos de clase en una excusa para divertirse, creando personajes como el "robot gorrilla", sentando sin saberlo las bases de su futuro profesional.

De una broma a una productora

Lo que empezó como una broma entre amigos fue creciendo hasta formalizarse en una productora. La clave, según Jorge, fue la ausencia de pretensiones y la constancia. "Vas, y no paras, aunque no ganes dinero", explica. Este matrimonio profesional sin posibilidad de divorcio, como ellos mismos lo definen, les lleva a pasar "muchas horas juntos al día", ya sea físicamente o en reuniones online.

Su dinámica se basa en el equilibrio de sus personalidades. "Yo soy muy pesado y Jorge es muy neutro", confiesa Alexis, un contraste que consideran fundamental para poder aguantarse. Aunque su trabajo es crear humor, reconocen que es "una faena" que requiere diálogo y momentos para discutir sobre el camino a seguir.

Redacción COPE Valencia Carles Villeta con Alexis y Jorge

El humor 'molt nostre'

Aunque llevaban cerca de cuatro años creando contenido en castellano, el punto de inflexión llegó con un vídeo titulado "Cómo somos los valencianos", que se viralizó rápidamente. A partir de ahí, decidieron apostar por el valenciano. "Decidimos que, aunque no fuera para hablar de refranes, podíamos hacerlo todo en valenciano porque a la gente le gusta", explican. Pero el vídeo que les llevó a la fama lo tienen claro: el de "No more chorizo in the paella" que grabaron en Londres.

Alexis admite que al principio sentía cierto reparo por su acento. "Es verdad que al principio me daba un poco de miedo en las primeras entrevistas, pero que yo suelte 'churrás' es algo de toda la vida". Sin embargo, la paremiología valenciana se ha convertido en una de sus señas de identidad, demostrando la riqueza del lenguaje. "Tenemos el refranero, tenemos la manera de insultar", comentan entre risas.

Del guion al escenario

El proceso creativo del dúo es colaborativo. Normalmente, uno de los dos tiene una idea y el otro la revisa y aporta sugerencias. "Si a lo mejor el guion es de uno, el otro lo revisa y dice: 'mira, pues yo esto lo haría más corto' o 'esto no tiene gracia'", detallan. Sin embargo, la vida del creador de contenido también tiene su presión. "Estás pendiente de si gusta o si no gusta", admite Alexis.

Si enganchas varias publicaciones que no funcionan, se desmonta el chiringuito" Alexis y Jorge Jajajers

Esta presión es real, como confiesa Alexis: "Si enganchas varias publicaciones que no funcionan, se desmonta el chiringuito". A pesar de ello, han sabido trasladar su éxito al directo con espectáculos como 'Disfrutopía', en el Teatro La Placeta, una experiencia que Jorge impulsó y que ahora ambos disfrutan. Su show combina sketches, personajes, vídeos inéditos, monólogos y una parte de improvisación pura donde el público participa activamente.

Sobre lo que su trabajo dice de ellos, lo tienen claro: que son "disfrutones" y "muy atrevidos". Alexis concluye que no se lo piensan dos veces a la hora de afrontar nuevos retos, ya sea disfrazarse de robot o ponerse a los mandos como DJs. "Somos muy atrevidos, no lo pensamos, y creo que eso está bien", sentencian.