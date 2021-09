La Universidad Politécnica de Valencia se convierte en centro de vacunación

La Universitat Politécnica de Valencia (UPV) se convertirá, a partir del 7 de octubre, en centro de vacunación a petición de la Conselleria de Sanidad. A partir de ese día, cualquier persona de la comunidad universitaria podrá ir a que le administren la vacuna contra la covid-19.



La vacunación estará abierta a alumnado nacional y extranjero, personal de la UPV y contratas e incluso allegados. Se trata de una acción que se enmarca en el contexto de "colaboración establecida con las universidades que tan buen resultado obtuvo en la vacunación de los estudiantes Erasmus", según fuentes de la institución académica.



La campaña arranca el próximo jueves en el campus de Vera y está abierta a cualquier persona de la comunidad universitaria que, por diferentes motivos, no haya podido inmunizarse hasta ahora.



"El objetivo es dar todas las facilidades a aquellas personas que quieran vacunarse y todavía no hayan podido hacerlo", ha explicado el vicerrector de Diálogo Social, Prevención, Conciliación y Deporte de la UPV, Santiago Guillem.



Según Guillem, "habilitaremos distintos espacios, en función de la respuesta que obtengamos, y citaremos a los interesados. Esperamos llegar incluso a familiares y conocidos".



Para ello, se utilizará la vacuna de Pfizer-BioNTech, se inoculará la primera dosis y, a los 21 días, se completará el ciclo con el segundo pinchazo.



La campaña estará a cargo del personal sanitario del Centro de Salud "Juana Portaceli" de la UPV y se desarrollará en las instalaciones del campus: en el propio servicio médico, en el Trinquet Politècnic "El Genovés" o en el pabellón polideportivo, según las necesidades de cada momento.



Las personas que quieran vacunarse deberán acudir preferiblemente habiendo solicitado en su Centro de Salud la tarjeta sanitaria SIP.



Si no fuera posible, el personal sanitario de la UPV les dará de alta en el sistema en el momento de la vacunación y, posteriormente, los usuarios podrán recoger la tarjeta en su centro para descargar el certificado de vacunación.



Este nuevo operativo tiene como precedente la campaña desarrollada en julio de este año, cuando la UPV vacunó a los 960 estudiantes que ahora están participando en intercambios internacionales.



Entonces, se empleó la vacuna Moderna, por lo que el estudiantado recibió la segunda dosis a las cuatro semanas, durante los primeros días del mes de agosto.