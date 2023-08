LA UNIÓ prevé que la cosecha de la próxima campaña de cítricos descienda un 2%

La UNIÓ prevé una disminución del 2% en la cosecha de cítricos para la próxima campaña 2023-2024 en la Comunidad Valenciana, convirtiéndose en la quinta campaña consecutiva con una producción por debajo de la media. Según las primeras estimaciones, se espera obtener alrededor de 2,8 millones de toneladas de cítricos en la región, mientras que a nivel estatal también se prevé un descenso de la producción, quedando por debajo de los 5,8 millones de toneladas.

Dentro de los cítricos, destaca una bajada en la producción de pequeños cítricos como mandarinas y clementinas, mientras que las naranjas se mantendrían estables y se espera un aumento en la cosecha de limones y pomelos.

Esta reducción en la capacidad productora se atribuye a diversos factores, entre ellos las adversas condiciones meteorológicas experimentadas a finales de invierno y primavera de este año. Las altas temperaturas y la baja humedad en los meses de marzo y abril dificultaron la polinización y ocasionaron una caída significativa de la fruta. Otros aspectos que han afectado a la producción incluyen plagas, la presencia de árboles viejos con menor rendimiento y el creciente abandono de campos de cultivo debido a la baja rentabilidad en los últimos años. Carles Peris, secretario general de La Unió Llauradora i Ramadera, pone el foco en el hecho de que sea la quinta campaña consecutiva por debajo de la producción media de la Comunidad Valenciana. "Esto provoca que tengamos un problema estructural y no coyuntural en la producción de cítricos", manifiesta.

LA UNIÓ ha señalado la necesidad de habilitar ayudas para renovar los árboles viejos de bajo rendimiento, proponiendo una aportación del 15% por parte de la Generalitat y otro 15% del Ministerio de Agricultura, similar a una iniciativa llevada a cabo en el pasado. La organización agraria considera fundamental mantener una buena sanidad vegetal y un control efectivo de plagas para evitar pérdidas de fruta no comercializable. No obstante, los crecientes costos de producción (electricidad, fertilizantes, gasóleo, mano de obra y tratamientos fitosanitarios) han provocado una progresiva descapitalización de los agricultores en los últimos años.

La promoción de los cítricos de los cítricos valencianos.

LA UNIÓ destaca la necesidad de realizar campañas para aumentar el consumo, tanto dentro de la Unión Europea como en países terceros. Además, insta a la Generalitat a impulsar la campaña consensuada por todo el sector citrícola valenciano a través de la IGP Cítricos Valencianos para fortalecer el consumo interno.

"No podemos competir con cítricos con un estandar muy inferior al nuestro, que por tanto cuestan mucho menos de producir, y al final nos hacen perder competitividad"

Por otra parte, la organización agraria advierte sobre los acuerdos de la UE con terceros países y solicita un análisis exhaustivo de su impacto en el sector agrario y las medidas fitosanitarias necesarias. Asimismo, reclama una mayor supervisión de las importaciones de cítricos de países terceros para garantizar la seguridad fitosanitaria. “Tenemos unos costes de producción muy elevados, ya que tenemos que cumplir unos estándares cada vez más exigentes por la agenda 2030, que busca una agricultura más sostenible y segura de cara al consumidor”, explica Carles Peris.