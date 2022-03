Una protesta de camioneros provoca retenciones en la ronda sur de València

Una manifestación de camioneros en forma de "marcha lenta" provoca retenciones y tráfico denso en la ronda sur de València, según ha informado el Centro de Gestión del Tráfico del Ayuntamiento de València.

Los camiones están entrando en la ciudad por el puente de Xirivella y la avenida del Cid y siguen hacia el sur por las avenidas de Tres Cruces y Fernando Abril Martorell.

