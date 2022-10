Una pelea tumultuaria en Vinalesa deja dos heridos y un imputado

Una pelea multitudinaria durante las fiestas de la localidad valenciana de Vinalesa se ha saldado esta madrugada con dos personas heridas, y ha dejado por el momento una persona imputada por agresión.



El suceso ha ocurrido sobre las 4:30 horas de la madrugada, cuando tras una cena organizada por "los pilaricos" -la gente joven del pueblo- durante las fiestas por la Virgen del Pilar y en la que han participado unas 500 personas se celebraba una discomóvil en una carpa ubicada en el patio interior de la fábrica de la seda.



Según ha explicado a EFE el alcalde, Francisco Javier Puchol, en un momento dado ha comenzado una discusión en el recinto donde tenía lugar la fiesta, que estaba vigilado por seguridad privada que controlaba la entrada y la salida, por lo que se ha parado la discomóvil y se ha desalojado la carpa "para evitar males mayores" .



Un testigo de los hechos ha señalado que todo ha comenzado cuando los festeros estaban en el escenario de la carpa para hacerse una foto y se han subido tres o cuatro personas de fuera del municipio, a las que han pedido que se bajaran porque no formaban parte de la fiesta y una de ellas ha soltado un puñetazo, por lo que el personal de seguridad ha desalojado.



Una vez en la calle, se han producido peleas a base de "puñetazos y patadas" en la zona de la plaza y del polígono entre grupos de 30 o 40 personas, hasta el punto de que la Policía Local ha tenido que efectuar dos tiros al aire para restablecer el orden.



Según la Guardia Civil, una veintena de personas han agredido a un joven de 26 años vecino del municipio, y cuando a las cinco de la mañana iba de camino al hospital para ser atendido de sus lesiones ha visto en las inmediaciones de su domicilio a tres personas y ha decidido atacarlas.



La Guardia Civil ha tenido que intervenir en esta segunda reyerta, que ha dejado tres heridos de carácter leve, y ha abierto una investigación, en la que el joven agredido en primer lugar ha sido imputado por la agresión al grupo de tres personas, y también se le ha ofrecido que ejerza acciones legales como víctima de la primera reyerta.



El alcalde de este municipio de 3.541 habitantes ubicado a unos trece kilómetro de la capital valenciana, en la comarca de L'Horta Nord, ha destacado que estas fiestas que celebran todos los años en octubre siempre han sido "tranquilas".



Por su parte, fuentes de la investigación han señalado a EFE que se ha tratado de dos peleas espontáneas, ya que no hay indicios de que fueran convocadas por redes sociales ni organizadas por bandas, sino que al parecer en el contexto de la noche ha comenzado una discusión que ha ido a más y a la que se ha ido sumando gente.



Un vecino de la localidad fue trasladado al hospital Clínico de València con un brazo roto y otra persona tuvo que ser atendida por una contusión nasal, si bien han sido dados de alta y ya no queda nadie hospitalizado.