Una parroquia valenciana inicia una campaña de recogida y envío de medicamentos a Cuba

La parroquia San Miguel de Soternes, de la localidad valenciana de Mislata, ha puesto en marcha una campaña de recogida de medicamentos para enviarlos a Cuba con el objetivo de “salvar vidas”, tal como ha señalado su párroco, el sacerdote cubano Olbier Hernández, delegado episcopal de Migraciones.

La iniciativa consiste en “identificar personas que vayan a viajar en avión a Cuba, desde Valencia o Madrid, para que lleven como equipaje maletas llenas de medicamentos para entregar allí a familias, sacerdotes y médicos que conocemos, y nosotros les pagamos el exceso de peso de esas maletas”, ha explicado.

En la actualidad, “en varias ciudades de Cuba mueren cada día alrededor de cien personas, incluso en las entradas y en el suelo de los hospitales porque no hay personal médico, no hay medicamentos y no hay oxígeno para realizar intervenciones o para los enfermos de Covid-19”.

La isla caribeña vive “una situación angustiosa y lo peor es que el gobierno cubano no quiere aceptar ayuda humanitaria que no sea de los países que están en su órbita ideológica por eso hemos iniciado esta campaña desde Valencia, porque no podemos permitir que esto suceda: se trata de salvar vidas”, ha indicado.

Las personas que quieran colaborar pueden hacerlo “donando medicamentos, de farmacia o que tengan en casa no caducados”, que pueden llevar a la parroquia, ubicada en la calle Camino Viejo de Xirivella, 11, de Valencia, en horario de 10 a 13 horas y de 18 a 21 horas.

Al respecto, “son necesarios, sobre todo, antibióticos para los dolores, medicamentos para la tensión y materiales como mascarillas, batas y jeringuillas, y también se puede donar material de aseo y latas de alimentos no perecederos”.

También se puede colaborar con donativos en la cuenta bancaria de la parroquia de San Miguel de Soternes de Mislata ES04 2100 1432 3501 0041 9481 y pueden consultarse todas las novedades de la campaña en la página de Facebook llamada “Cuba solidaria”, a través del mail ayuda.humanitaria.cuba.valencia@gmail.com y el teléfono 96 383 42 66.

Contenedor con medicinas desde el Puerto de Valencia

Igualmente, “estamos gestionando, con la ayuda de Cáritas España, el envío de un contenedor desde el Puerto de Valencia con antibióticos y materiales fungibles ya que desde Andorra nos van a donar 9.000 dosis de antibióticos pero esta gestión puede demorarse más de un mes y los cubanos necesitan las medicinas cuanto antes”.

Además, en esta iniciativa “contamos con la ayuda de médicos cubanos residentes en Valencia que colaboran en el etiquetado y clasificación de medicamentos”.

Por último, otro de los objetivos de la campaña es “contactar con las compañías que vuelan habitualmente a Cuba para intentar que no cobren el exceso de equipaje en el caso de transportar medicamentos y material de ayuda humanitaria en las maletas”.

Cuba “siempre ha sido un país exportador de médicos y medicinas a muchos otros países y ahora vive una situación terrible porque no quiere aceptar la solidaridad del mundo, por eso todos los países tenemos que presionar para que acepte esta ayuda humanitaria”, ha concluido el sacerdote cubano.

