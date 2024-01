Una madre valenciana con once hijos arrasa en redes como influencer de familias numerosas: "Humor"

El concepto de influencer se asocia, en muchas ocasiones, a un público muy joven, a la moda o a un estilo de vida muy concreto. Pero esa tendencia está cambiando, las redes sociales se han democratizado y existen muchos y diversos perfiles de creadores de contenidos. Un buen ejemplo de ellos es el de Lourdes Álvarez, madre de once hijos y que arrasa con su perfil con consejos y el estilo de vida de una familia numerosa.

Bajo el nombre de solosomos13 Lourdes muestra el día a día de una familia numerosa y sus cifras avalan el interés que está despertando entre el público. Treinta mil seguidores en TikTok, cuarenta y cuatro mil en Instagram y casi tres mil suscriptores en YouTube son sus espectaculares números. Para Lourdes, las redes son una herramienta más, no son el medio. Según ella misma explica en los micrófonos de COPE Valencia, ayuda “a las familias a arreglarse a veces por dentro, a veces por fuera y otras por dentro y por fuera a través de charlas, cursos y mentorías”.

Esta madre de familia tiene claro que su éxito se da porque lo que hace “es un contenido que interesa a todo el mundo; da igual los hijos que tengas, da igual lo que seas, hombre o mujer, todo el mundo quiere llevarse bien con su mujer o su marido”.









Solosomos13

“Todos vamos aprendiendo de las circunstancias de nuestra vida y yo me di cuenta de que podía educar mejor a mis hijos y quererlos más y mejor a través del orden y la belleza”. A partir de ahí Lourdes comenzó una educación para profundizar en estos valores, “fui a Madrid e hice un par de máster”.

Con el nombre de su marca personas, solosomos13, Lourdes quiere transmitir la idea de que todo el mundo tiene cabida. “Yo también he pasado por dos hijos, y dos hijos es muy agobiante, la marca se llama así precisamente para dar pie a que pueda venir cualquiera. Los hijos no vienen con instrucciones y sí vienen con trampa porque ninguno se parece”.

Left6:No existe configuración de publicidad para el slot solicitado

“Once hijos únicos” así define Lourdes a su familia porque “cada uno es diferente, entonces la cuestión está en ver las fortalezas, los puntos fuertes, en qué se le puede ayudar y ver a cada uno como un individuo individual y verlo desde el humor”.





Ser influencer

Pese a la cantidad de seguidores que atesora Lourdes, ella solo se considera “influencer de su familia" y es la primera sorprendida con el éxito de algunas publicaciones. En cuanto a las que más le demandan su legión de fieles, lo tiene claro: las recetas.

“Como todo ha subido tanto, la gente quiere saber cómo se organiza, tienen curiosidad y quieren saber cómo lo hago yo para organizarme con tantos y llegar a final de mes”.

Como curiosidad reconoce que dentro del orden una de las publicaciones que mayor alcance ha tenido ha sido “cómo doblo yo los calcetines, claro, como hay tantos”. Pero, realmente, lo que a ella más le gusta es ordenar por dentro también, quiero decir, cuando yo voy a una casa a ordenar un armario, no ordeno el armario, ordeno personas, por ejemplo, por qué el cuarto de ese niño está desordenado, igual es la mayor y está compartiendo con la tercera y a lo mejor es tiempo de que esté sola en la habitación y de eso no nos hemos dado cuenta o a lo mejor necesita dormir con sus hermanos, hay que ver a la persona”.





Ayuda familiar

Detrás del perfil de solosomostrece hay mucho más que la cara visible de Lourdes, sus hijos también le ayudan para poder gestionar los perfiles. Por ejemplo, “mi hijo Jordi es el quinto y me ayuda mogollón y luego las niñas pues, también me ayudan muchísimo, Paloma, Loreto, Maravillas me gestionan mucho los comentarios y son muy gracias porque me dicen que los heaters son sinónimo de que soy famosa. Incluso me ayudan con las mejores horas para comunicar mis contenidos”.





Jordi, su hijo, no ha querido perderse la cita con los micrófonos de COPE y cuenta lo importante que es el papel que desempeña su madre como divulgadora de contenido. “Estamos encantados, le empujamos nosotros al principio y hemos ido de la mano en este proyecto”.

En los últimos meses “le hemos dado más estructura empresarial, que es lo más complicado de las redes sociales, es más complejo de lo que parece”. Jordi es consciente de la dificultad, no solo de crear una comunidad, sino de monetizar ese trabajo y ese tiempo que se invierte, “si fuera sencillo, todo el mundo se dedicaría a esto”. “No he visto a nadie con un talante como el de mi madre en redes y estaba seguro de que iba a ser la número uno de España”.