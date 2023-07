Una de las mejores bibliotecas de España está en Bocairent

La Biblioteca Municipal de Bocairent ha sido designada con el Premio Moliner, que permite al Ministerio de Cultura y Deporte distinguir a las bibliotecas españolas que desarrollan proyectos de animación lectora y que convierten estos espacios en centros de integración social con la comunidad de la que forman parte. Esta ayuda está desinada a los municipios de menos de 50.000 habitantes, que también premia el uso de las nuevas tecnologías integradas en proyectos únicos.

La biblioteca de Bocairent lleva presentado la solicitud a este proyecto desde el año 1998, y ya son varias las ediciones en las que han sido premiados. Cope Valencia ha podido hablar con la bibliotecaria de Bocairent, Pepa Sempere, y encargada de muchos de los proyectos que se han llevado a cabo desde el área de Cultura de esta localidad. Este año, con el lema 'La Biblioteca, cheque de bienvenida', pretender integrar a aquellas personas que llegan a la localidad de un país extranjero, siempre a través de la lectura.

Desde que estalló la guerra de Ucrania, muchos refugiados han llegado hasta la localida valenciana, sumándose a las diferentes culturas que ya residen allí. Para los niños de procedencia latinoamericana es muy fácil el idioma y bastante sencilla la integración. Pero el problema aparece con los niños marroquíes o, desde el año pasado, ucranianos. "Algunos vecinos fueron con sus furgonetas a la frontera con Ucrania para traer familias a nuestro pueblo", contaba Pepa Sempere. "En una de las actividades que hacemos para los colegios, una niña ucraniana no paraba de llorar de manera desconsolada. Me dijeron que no entendía ni a sus compañeros ni a mi", añade.

En ese preciso momento fue consciente de que había que proponer un proyecto que fuera destinado a integrar a gente con estas características. De hecho, se quiso exponer la biblioteca como un lugar de bienvenida en el que poder entrar a aprender, divertirse y conectar con otros niños y niñas. Una de las actividades consistía en que cada alumno eligiera la palabra en valenciano que más le gustara, para realizar un mural conjunto. Y aquí encontramos un problema que supone un sacrificio enorme a quien llega a nuestra comunidad: el valenciano.

Si ya debe ser difícil abandonar tu tierra, tu familia y tu cultura, añadir dos nuevos idiomas que aprender debe ser un auténtico calvario. "Yo considero que deberían integrarles primero en castellano y luego en valenciano. No tirarlos a los leones directamente", apuntaba la bibliotecaria de Bocairent. "En castellano aún se defienden, pero en valenciano lo pasan fatal", concluye.

Premios María Moliner

Estos premios, que otorga el Ministerio de Cultura y Deporte, han sido entregados a un total de 370 asociaciones españolas. Y según la iniciativa y sus objetivos y desarrollo, tiene una mayor o menor dotación económica. En este caso, la biblioteca de Bocairent ha recibido 2777€ que suponen un gran empujón para una biblioteca tan pequeña. Toda la cuantía se reinvierte y se compra diferente material y libros nuevos. En otra edición, se realizó un Pasaporte Lector, donde todos aquellos benificiarios de este proyecto leían un libro cada mes. Y en función de la época del año, la temática era una u otra.