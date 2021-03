Una joven china en Valencia: "Pido ser bautizada"

Una joven católica china ha recibido el bautismo, de manos del cardenal arzobispo de Valencia, Antonio Cañizares, después de solicitarlo mediante una carta en la que reconocía que “sentía un agujero en mi corazón por la necesidad de amor de Dios”.

El expediente para la petición de sacramentos llegó al Arzobispado procedente de la parroquia personal de la comunidad católica china de Valencia, Nuestra Señora de Sheshan, según publica en su último número el semanario diocesano PARAULA.

Junto al expediente figuraba una carta de la joven solicitante, escrita por ella misma, Li Mingmingm, en la que solicitaba “el sacramento del bautismo, la confirmación y la primera comunión para convertirme en hija de Dios”.

La misiva impresionó al Cardenal, que no sólo aprobó que fuera bautizada sino que quiso ir personalmente a conferirle los sacramentos que pedía esta joven a su misma parroquia, ubicada en el templo de Santa María Goretti, en la Gran Vía Germanías, de Valencia.

Li Mingming, que al ser bautizada tomó el nombre cristiano de María Goretti Li, forma parte de los doce catecúmenos que se preparan en la parroquia personal china, y reciben catequesis en chino mandarín, para poder ser bautizados el próximo domingo de Resurrección.

Sin embargo, debido a motivos laborales, la joven china tiene que partir hacia Bolivia para vivir allí y por ello solicitó recibir los sacramentos en su parroquia antes de salir de Valencia.

La celebración fue “inolvidable, toda una fiesta para todos nosotros, que no pensábamos que viniera el Arzobispo”, señala el párroco de la comunidad china católica en Valencia, Esteban Liu.

La carta

Li Mingming, nació en la ciudad china de Baiquan, provincia de Hei longjiang y en la carta al arzobispo le explicaba cómo “nací y crecí en una familia que carecía de amor familiar en China” y que “durante mi infancia, experimenté muchas dificultades en soledad. Parecía que tenía un agujero muy profundo en mi corazón que necesitaba mucho amor para llenarlo”. Confiaba que un novio le llenaría ese vacío , pero “después de experimentar varios amores, fui herida, y el agujero en mi corazón se hizo más profundo todavía. Empecé a desconfiar y no quería contactar a nadie”.

Sin embargo, “mi relación con Dios cambió” cuando llegó a Valencia y conoció a la comunidad católica china y al Padre Liu en Valencia. “Él me ayudó a conocer más a Dios y comprender mejor la Fe. Los feligreses de esta parroquia se preocupan por mi y me ayudan mucho. Me acompaña a estudiar y rezar todos los días con mucha paciencia”.

Y a partir de ahí, “mi corazón se abrió a Dios poco a poco y quería acercarme a Él cada vez más. Sin darme cuenta, el agujero de mi corazón fue llenado por Dios”.

“Quiero ser bautizada y convertirme en una verdadera hija de Dios. Quiero pasar el resto de mi vida según su voluntad. Espero que el Espíritu Santo me acompañe toda mi vida. Porque solo Dios es mi apoyo y mi esperanza”, señala.

Además, en su carta, la joven le confiaba al Arzobispo que “espero que mi madre y otros cristianos protestantes conozcan y comprendan el verdadero catolicismo a través de mí. Quiero que más gente conozca a Jesús, que es la única Verdad. Por supuesto, primero quiero ser una hija de Dios, y estaré cerca del Señor a través del aprendizaje continuo. Dios me dará más amor y habilidad”