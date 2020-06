Una interpretación "absurda" del Ayuntamiento de Valencia cierra las terrazas de los 'pubs'

Una interpretación de 'brocha gorda' por parte del Ayuntamiendo de Valencia de la Orden Ministerial sobre la desescalada ha hecho que cientos de pubs con terraza de la ciudad hayan tenido que bajar la persiana . El decreto que regula la entrada en la Fase 2, establece que "podrá procederse a la reapertura al público de los establecimientos de hostelería y restauración para consumo en el local, salvo los locales de discotecas y bares de ocio nocturno". La interpretación que el consistorio ha hecho sobre este decreto ha llevado a que durante esta semana la Policía Local esté cerrando los establecimientos llamados de 'ocio nocturno' que hasta ahora, durante la Fase 1, habían estado operando en sus terrazas, ya que en la práctica su actividad se limita a servicio de bebidas. Pubs del Paseo de la Alameda, Cánovas, Ruzafa y El Carmen se han visto afectados.

Uno de los titulares perjudicados que ha alzado la voz para denunciar esta situación de agravio comparativo - por ejemplo un establecimiento con licencia de Café Lounge en lugar de Pub sí ha podido mantener sus puertas abiertas- es Nacho Rivaya, propietario del pub 'Vaya Vaya' en el Ensanche de Valencia. Este empresario se vio sorprendido por los agentes de la Policía Local en la tarde de ayer abriéndole una inspección y un acta de denuncia por tener su terraza abierta. Rivaya ha denunciado en una entrevista con Carles Villeta en Mediodía COPE Más Valencia que el Ayuntamiento ha metido en el saco de los locales de ocio nocturno a los establecimientos que con licencia de pub venden bebidas en sus terrazas.

Nacho Rivaya: "Los policías son los primeros que levantan las actas de denuncia atónitos, especifican que guardamos las medidas de seguridad"

"Las normas han de interpretarse de acuerdo a la finalidad que persiguen", asegura Rivaya, y añade: "Este decreto lo que persigue es salvaguardar la Salud Pública y nuestros locales no están poniéndola en peligro. No me explico por qué nos cierran". Este valenciano sospecha que esto no está ocurriendo en otra Comunidades Autónomas y, por ello, ha elevado sus quejas al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, a través de una carta que compartimos a continuación:

Estimado presidente del gobierno,

Me llamo Nacho, tengo 27 años, y soy graduado en Derecho y en Administración y Dirección de Empresas. Trabajaba como analista financiero en Endesa, pero hace algunos meses, en Diciembre, decidí emprender un proyecto de hostelería con los ahorros que he acumulado desde mi adolescencia. Dado que estos eran muy modestos, he ejercido también de pintor, electricista y albañil en mi local. Dejar de un lado mi carrera profesional para embarcarme en este proyecto ha sido una decisión difícil. Sin embargo, una de mis motivaciones para llevar a cabo este proyecto era poder dar empleo y contribuir con mi negocio a un mayor bienestar social. Mi negocio empleaba a 5 personas.

Con el inicio de la FASE I, se nos permitió a los establecimientos de hostelería la apertura de nuestras terrazas guardando las distancias de seguridad regladas. Ello me ha permitido emplear a una persona y liquidar algunas facturas pendientes con proveedores.

Cual ha sido nuestra sorpresa (la mía y la del resto de colegas del sector) cuando la tarde de ayer recibimos una inspección por parte de la policía en la que se nos abría un acta de denuncia y se nos obligaba a cerrar nuestras terrazas.

Según parece, el decreto que regula la desescalada, establece que ‘podrá procederse a la reapertura al público de los establecimientos de hostelería y restauración para consumo en el local, salvo los locales de discotecas y bares de ocio nocturno’.

Parece lógico que aquellos locales cuya actividad congrega en su interior a numerosas personas tengan un tratamiento más restrictivo, sin embargo, tal y como hemos comprobado en otros ámbitos de este decreto, legislar con brocha gorda da lugar a incoherencias y contradicciones garrafales. En este caso, no se ha tenido la cautela de comprobar que aquellos establecimientos mal llamados de ‘ocio nocturno’ engloban en realidad a todos los establecimientos del epígrafe 2.7.4 de la ley de Espectáculos Públicos, que se definen como ‘establecimientos dedicados exclusivamente al servicio de bebidas’. Ello ha dado lugar al cierre de infinidad de pequeñas terrazas que sobrevivían las tardes y noches a base de cafés, cervezas y refrescos, y asimismo a un agravio comparativo evidente con respecto aquellas terrazas que tienen la competencia adicional de servir comida.

En conclusión, aquellas terrazas que prestaban servicio de bebidas a lo largo del día se han visto clausuradas y los puestos de trabajo suprimidos. La contradicción es tan absurda y evidente que la policía acude atónita al cierre de las mismas, y en sus propias actas de denuncia establecen que ‘las medidas de distanciamiento social se cumplen a la perfección, así como las medidas higiénicas del establecimiento y trabajadores’.

Una de las lecciones que aprendí en Derecho y que se encuentran recogida, entre otros, en el Art. 3 del Código Civil, es que ‘las normas se interpretarán según el sentido propio de sus palabras…’ y añade, ‘atendiendo fundamentalmente al espíritu y finalidad de aquellas.’ En definitiva, si Uds. elaboran leyes incongruentes, al menos permítanse el lujo de interpretarlas de acuerdo con la finalidad que persiguen. Si esta norma tiene por finalidad salvaguardar el bien jurídico de la salud pública, y esta no se está viendo lesionada ni puesta en peligro, que alguien me explique porque una distinción administrativa en las licencias de actividad ha provocado el cierre de todas aquellas terrazas que sirven ‘exclusivamente bebidas’ (y no, en cambio, aquellas que sirven el mismo refresco acompañado de una ración de macarrones). Resulta absurdo. Una normativa cuyos efectos y defectos estamos empezando a padecer, y que obstaculiza la recuperación del mercado laboral que tanto desean nuestros trabajadores.