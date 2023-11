Una eurodiputada del PSOE cobró de manera irregular 40 mil euros en dietas del Puerto de Valencia

La eurodiputada socialista Inmaculada Rodríguez-Piñero ocupó hasta hace dos meses un sillón de vocal en el Consejo de Administración de la Autoridad Portuaria de Valencia, a pesar de que su condición de eurodiputada es "incompatible" con este cargo, según un informe de la Abogacía de la Generalitat al que ha tenido acceso COPE.

Rodríguez-Piñero fue nombrada vocal de la Generalitat en el Consejo de Administración del Puerto en 2015, a propuesta del anterior gobierno autonómico de Ximo Puig y cuando ya era eurodiputada. Sin embargo, la Abogacía de la Generalitat considera en un informe con fecha del 15 de noviembre que "la condición de diputado del Parlamento Europeo es incompatible con la de vocal del Consejo de Administración de la Autoridad Portuaria de Valencia y con la percepción de cualquier remuneración pública que no provenga de su condición de diputado"

Ocupó el citado cargo los últimos 8 años, coincidiendo con la legislatura del "Botánico", y al mismo tiempo ha mantenido ese tiempo sin renunciar su escaño en la eurocámara.De acuerdo a la Ley Orgánica del Régimen Electoral General (LOREG), los Diputados del Parlamento Europeo no podrán formar parte Consejos de Administración de Organismos, Entes públicos o Empresas con participación pública directa o indirecta. Y precisamente el Puerto de Valencia es un claro ejemplo de los organismos que quedan vetados.

La Loreg es contundente en otro párrafo que no tiene desperdicio: "el mandato de los diputados del Parlamento Europeo se ejercerá en régimen de dedicación absoluta".

Se da la circunstancia de que durante estos 8 años de consejera del puerto ha cobrado 40.000 euros en dietas que no le correspondían. De hecho, el ex alcalde de Valencia, Joan Ribó, también era miembro del Consejo del Puerto, pero no cobró en 8 años una sóla dieta, y eso que en su caso no existía incompatibilidad.