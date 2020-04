Una encuesta del ayuntamiento para medir tu comportamiento durante el confinamiento

El Ayuntamiento de València, a través de la Concejalía de Transparencia y Gobierno Abierto, pone en marcha hoy una herramienta online de comunicación con la ciudadanía para la optimización de todos los recursos municipales y la buena gobernanza en el contexto de crisis de la COVID-19. Según ha explicado la responsable del área, Elisa Valía, “la herramienta, denominada COVIDVALÈNCIA, está alojada en el portal informativo unificado sobre el coronavirus en València (coronavirus.valencia.es), desarrollado por la Oficina de Ciudad Inteligente del Ayuntamiento y va en línea con todas las iniciativas que está impulsando la OCI en lo relativo a datos”.

Se presenta como “un canal ágil, accesible y seguro de comunicación” entre la ciudadanía y la administración para conocer en tiempo real los datos sobre la incidencia de la pandemia del coronavirus en el día a día de la ciudadanía, y con ello poder mejorar y adaptar las acciones y recursos municipales contra el virus. Entre las áreas del consistorio que podrán optimizar su gestión con la información resultante de la herramienta son las de seguridad ciudadana, servicios sociales, sanidad o movilidad, entre otros.

#COVIDVALÈNCIA

Et demanem un esforç més contra el #COVID19.



Emplena el formulari de l'@AjuntamentVLC per a prendre decisions adaptades a la realitat dels barris i optimitzar els recursos municipals.



Ajuda'ns a ajudar. Per tu. Per tots i totes.