Una Cabalgata de Reyes al estilo de la Batalla de Flores

El alcalde de València, Joan Ribó, ha dibujado un poco más en qué consiste la propuesta que el Ayuntamiento ha puesto sobre la mesa de sanidad para celebrar la Cabalgata de Reyes, pandemia mediante, y que consistiría en hacer un recorrido similar a la Batalla de Flores. El concejal de Cultura Festiva, Carlos Galiana, ya adelantaba que había entregado a la Conselleria de Sanidad una serie de propuestas compatibles con la posibilidad de celebrar una cabalgata de Reyes que cumpla con todas las restricciones que exigen las autoridades sanitarias como control y limitación de aforo. Sin embargo, el alcalde de València, Joan Ribó ha ido un paso más en las explicaciones y la propuesta planteada "contempla unas medidas parecidas a lo que podría ser la Batalla de Flores con unas personas perfectamente ubicadas, sentadas y en sitios perfectamente ubicados como los palcos de las Batallas de Flores, en eso tendría una cierta similitud".

Añade Ribó que tanto el concejal de Cultura Festiva, Carlos Galiana, como él mismo son "de la opinión de que aquello que se pueda hacer se ha de continuar haciendo siempre que no se rompan las medidas que marque Sanidad". No obstante, insiste el primer edil también en la idea de que, aunque la intención es la de que “todo lo que pueda hacerse, se hará”, el escenario es cambiante y no hay que dar nada por sentado.