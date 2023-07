Una avería en Valencia en la línea de AVE a Madrid afecta ya a 9.000 viajeros en pleno 23J

La suspensión de la circulación de trenes de alta velocidad desde y hasta València desde primera hora de este 23J por una incidencia en las instalaciones en un túnel de esta ciudad, ha afectado ya a más de 5.000 viajeros de Renfe -que se han reubicado en otros medios de transporte-, a más de 4.000 pasajeros de Ouigo y a una cifra por concretar de Iryo.



La incidencia, que afecta a los tres operadores que circulan en el trayecto Valencia-Madrid y viceversa, la ha provocado un incendio en una arqueta en el pozo de bombas del túnel del canal de acceso en alta velocidad a Valencia, en San Isidro, que ha obligado a actuar a los bomberos.



La delegada del Gobierno en la Comunitat Valenciana, Pilar Bernabé, ha concretado que el fuego, del que estudiarán las causas, ha quemado las bombas de agua, lo que ha provocado que el túnel se haya inundado, pues no se ha podido desaguar el agua que han utilizado los bomberos para sofocar las llamas.



El director general de Conservación y Mantenimiento de Adif, Ángel Contreras, ha detallado que unas 50 personas trabajan desde esta madrugada para resolver la incidencia que ha provocado la suspensión de la circulación ferroviaria y cuya complejidad hace que no haya todavía una estimación del tiempo para su solución.



A las 3.46 horas han detectado que había unos 80 centímetros de agua sobre la vía del túnel de acceso de la alta velocidad y que el origen del problema era un incendio que había inutilizado las bombas que permiten el drenaje de este túnel que, según Contreras, se encuentra por debajo del nivel freático y necesita de "un bombeo más o menos continuo para poder mantener la circulación".



Las labores de restablecimiento de la normalidad han sido al inicio especialmente complejas, ha añadido, porque en el pozo había "una concentración importante" de monóxido de carbono, aunque sobre las 10.30 horas los técnicos han podido finalmente acceder a ese área.



ALTERNATIVAS DE TRANSPORTE PARA LOS AFECTADOS



Renfe ha informado de que ha dado solución de movilidad a más de 5.000 viajeros afectados por la suspensión de la circulación de sus trenes de alta velocidad en València, y está reprogramando sus servicios para facilitar el traslado entre Madrid y la capital valenciana.



Además, Renfe ha ofrecido su colaboración a Ouigo e Iryo, que han suspendido completamente el servicio, para trasladar a sus viajeros, y a las 16.20 horas se ha facilitado la movilidad de 150 viajeros de Iryo.



Renfe ha indicado también que se ha establecido un servicio de lanzaderas con trenes Alvia desde València a Albacete, para que en Albacete enlacen con trenes AVE, además de encaminar trenes por la vía convencional desde València hacia Alicante, y desde allí, los viajeros pueden enlazar con los AVE Alicante-Madrid y viceversa.



Del mismo modo, se han dispuesto autobuses que han salido desde València para recoger a los viajeros de un tren Avlo Madrid-València, que se había detenido en la estación de Requena.



Los viajeros afectados recibirán el 100 % del importe de su billete por cumplimiento del compromiso voluntario de puntualidad de Renfe por retrasos superiores a 30 minutos y podrán realizar cualquier cambio o anulación sin costes.



ENFADO EN UN 23J EN EL QUE "FALTABA ESTO"



Mientras tanto, las personas afectadas se quejan desde esta mañana de la poca información que están recibiendo y se organizan para buscar alternativas de transporte con las que llegar a sus destinos, muchos de ellos, con el objetivo de poder votar.



Con reproches como "nadie nos ha informado hasta que hemos escuchado por la megafonía que no salía ningún tren y que están todos cancelados" o "estoy cabreado, quiero irme a casa a dormir y hace un calor que flipas", los viajeros que ocupaban esta mañana la estación del AVE se han organizado en la misma estación para compartir vehículos de alquiler, por los que llegarán a pagar unos 600 euros y, además, se han agotado.



En el plano político, la ministra de Transportes, Raquel Sánchez, ha asegurado que se han activado "todos los medios" ante los problemas en València, mientras que el president de la Generalitat, Carlos Mazón, ha pedido al Gobierno que garantice el derecho al voto de los afectados y el candidato del PP por Valencia al Congreso, Esteban González Pons, ha denunciado que "faltaba esto" en una jornada electoral en pleno julio.