Últimos retoques a los ninots antes de que salgan ya a la calle esta semana

Los artistas falleros trabajan en sus talleres ultimando los detalles de los monumentos que empezarán a sacar a las calles de toda València a final de esta semana a la espera de la plantà del próximo día 15, inicio de la semana grande de las Fallas.



El concejal de Fallas, Santiago Ballester, acompañado de las Falleras Mayores de València, María Estela Arlandis y Marina García, y sus cortes de honor han visitado este lunes el Museo Fallero y han firmado en su libro de honor, así como un par de talleres para conocer de primera mano cómo van esos trabajos a contra reloj.



Junto a ellos también han acudido a la cita en la Ciudad del Artista Fallero los concejales de Compromís Papi Robles, Giuseppe Grezzi y Pere Fuset y las de PSPV-PSOE Elisa Valía y Nuria Peris.



En el Museo, que data de 1993, su directora, María José Luna, les ha acompañado en recorrido para enseñarles los bocetos de fallas y carrozas que hay expuestos -el más antiguo, de 1927- de artistas como José Soriano Izquierdo, Modesto González y Regino Mas.



Incuso hay un boceto de una carroza del dibujante Mingote para el Carnaval de Madrid y también han podido conocer el boceto del 'salón del trono' que los artistas Regino Mas, Vicent Luna y Juan Huerta hicieron de forma artesanal para la película "55 días en Pekín", rodada en los estudios Bronston de Las Rozas (Madrid).



Igualmente, han visto la exposición de todos los ninots indultados por el Gremio de Artistas, algo que según la directora del Museo les "diferencia de otros museos" y en los que prima "la variedad de estilo, los acabados, la profesionalidad o el mensaje" como criterios para ser salvados del fuego.



Santiago Ballester ha alabado la "tradición" de visitar la Ciudad del Artista Fallero y "conocer lo que oculta el Museo", así como visitar los talleres "para ver cómo llevan los trabajos".



"Los plásticos ya están preparados. Algunos nos dicen que sacarán los ninots a partir del día 7 y 8 y ya tenemos ganas de verlos en la calle y ver cómo las comisiones falleras van levantando sus fallas", ha añadido.



La portavoz de Compromís, Papi Robles, ha reivindicado el trabajo de los artistas falleros y su "capacidad para traducir la realidad con sus manos", y ha recordado que el anterior gobierno de Joan Ribó "apostó fuertemente por apoyar la profesión de artista fallero, indispensable para que las fallas puedan existir".



Su compañero Pere Fuset ha revindicado la "protección de los usos de la ciudad de artistas falleros" porque para ser un distrito creativo las industrias que estén en él deberían "estar relacionadas con las fallas", así como recuperar la mesa de diálogo, vincular la subvención a la transición económica de la fiesta y "debatir la subida de mínimos para participar en la falla".



En la misma línea, la concejala socialista Nuria Llopis ha apostado por "aumentar el mínimo" para el contrato del concurso de fallas y las subvenciones "para poder trabajar de manera más digna", así como "ceder las naves municipales" de Feria Valencia no usadas a los artistas y que puedan dejar sus ninots y tengan más espacio para trabajar en los talleres.



A su juicio, la Ciudad del Artista Fallero debe ser "un punto turístico muy importante de la ciudad" y por eso ha considerado que apoyarla deber ser "un proyecto de ciudad".



El maestro del Gremio de Artistas Falleros, Paco Pellicer, ha lamentado que la Ciudad del Artista Fallero "no ha experimentado mejoría e incluso ha ido a peor", porque muchas naves se han vendido y no han sido adquiridas para trabajos de artes plásticas en general y de fallas en particular.