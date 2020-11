Ultimátum de Ribó al Valencia C.F.: "El tiempo se acaba"

El alcalde de València, Joan Ribó, ha advertido a la actual directiva del Valencia CF de que se aproxima el plazo para que haga frente a las obligaciones contraídas respecto a la ejecución del nuevo estadio y el polideportivo de Benicalap. «Queremos dejar claro que el tiempo se acaba. Le hemos advertido al Valencia CF: el tiempo se acaba y la legislación al respecto es muy clara, ya que permite una sustitución del promotor o la caducidad de dicha ATE».

El alcalde ha leído ante los medios de comunicación el articulado de la ejecución de la Actuación Territorial Estratégica, ATE, publicada en el Boletín Oficial de la Provincia de Valencia en su momento, y en el que se señala que «el incumplimiento por el promotor de las condiciones y plazos de ejecución estipulados determinará su sustitución o la caducidad de la ATE y la incautación de las garantías prestadas». Ese plazo se cumple en mayo de 2021, ya que fue publicada el 15 de mayo de dicho año, entrando en vigor 15 días después, en virtud del anuncio de la Conselleria de Infraestructuras sobre la declaración del Plan de Actuación Estratégica. «Por tanto –ha indicado Ribó- en mayo 2021 se acaba el tiempo para que el promotor de esta ATE, la directiva del Valencia CF, cumpla con sus obligaciones. Y es imprescindible que las cumpla, si desea continuar siendo el promotor», ha afirmado.

Ribó mantuvo ayer un encuentro con el conseller de Territorio, Arcadi España, y ha señalado la «preocupación compartida de ambas administraciones» sobre este asunto «porque pasa el tiempo y no vemos ninguna señal seria de que el accionista mayoritario del Valencia CF tenga voluntad de cumplir con sus obligaciones como promotor». Por ello, desde el Ayuntamiento se va a trabajar en la línea de las previsiones de la normativa. «No estamos dispuestos a que se prolongue más esta situación sin que se nos dé ningún signo de que se quiere avanzar. La legislación obliga a unos plazos, y si estos plazos no se cumplen tendremos que tomar actuaciones», ha añadido.

El alcalde se ha referido a los sentimientos «de los miles y miles de aficionados del Valencia CF, un club que es fundamental para la ciudad», ha indicado. «Pero también sabemos que hay una dirección que no está adoptando las medidas a las que se comprometió legalmente en su momento; y el Ayuntamiento y la Conselleria somos los garantes». Por eso ha afirmado categóricamente que «o se cumple con esos compromisos, o habremos de hacer una de las dos cosas que marca la legislación».

A preguntas de los periodistas, el alcalde ha denunciado que «hasta ahora no hemos visto ningún paso por parte de la dirección del club», y ha subrayado que este es «un elemento imprescindible». Tal como ha destacado Joan Ribó, «hay muchos pasos, y han de darse: pasos legales, pasos administrativos y pasos de actuaciones de obras; y todo tiene una relación». «Nosotros no querríamos poner líneas rojas, pero el interés superior de la ciudad está por encima de todo: si no se hace algo y llega el próximo mes de mayo, hay una ley que cumplir, y quiero que lo sepa la dirección del Valencia CF y quiero que lo entiendan todos los aficionados y aficionadas del club, porque también es una manera de garantizar los derechos de los miles de valencianistas».

LO PRIMERO, LA CIUDAD Y LA AFICIÓN

Asimismo ha recordado que en los encuentros previos mantenidos con la dirección del club, «su respuesta fue pedir una prolongación de la ATE, y le dijimos muy claramente que no: hay unos plazos que se han de cumplir». «Estamos a medio año de que se consuma la no ejecución de la ATE, y desde el Ayuntamiento vamos a estudiar las opciones en función de los intereses de la ciudad y de los aficionados. Y si pueden coincidir con la dirección, perfecto; si no, las opciones barajadas están claras, y la sustitución del promotor es una de ellas. Primero están los intereses de la ciudad y de los aficionados. Y hay argumentos legales que nos respaldan».

Por su parte, la vicealcaldesa y concejala de Urbanismo, Sandra Gómez ha explicado que la ATE «lo que hace es ordenar los terrenos del viejo Mestalla, pero eso no quiere decir que una vez resuelta, caducada o sustituida, las obras del nuevo Mestalla se vayan a quedar ahí porque cualquier promotor tiene la obligación con la ciudad de acabar la obra, o de derribarla», ha explicado. La concejala ha recordado que «el Ayuntamiento tiene muchas herramientas para forzar a acabar las obras», y ha asegurado que «lo que no vamos a permitir es que quede ahí esa obra inacabada, que es un peligro para la seguridad de vecinos y vecinas, y da una mala imagen a todo el barrio de Benicalap».

«Esta ciudad ha sido muy generosa con el Valencia CF, en primer lugar con la recalificación de los terrenos del antiguo estadio, que hoy día sería algo muy cuestionable. Pero también no ejecutando la sentencia de derribo de las gradas del viejo Mestalla porque había un compromiso de trasladarse al nuevo estadio, y es lo que pedimos como ciudad, que se traslade, por la ciudad y sus habitantes», ha concluido.