El tributo a Queen que triunfa en todo el mundo llega a Valencia

God Save The Queen es, seguramente, la banda tributo más importante a Queen del mundo. Pablo Padín (voz, piano y guitarra acústica), Daniel Marcos (guitarra y coros), Matías Albornoz (batería y coros) y Ezequiel Tibaldo (bajo y teclados) han conseguido recrear tan fielmente el estilo de la formación británica que su espectáculo ha sido apadrinado por Peter Freenstone, asistente personal de Freddie Mercury.

También se debe destacar que, tras más de 20 años de carrera, la formación argentina fue elegida por Queen en 2018 para promocionar la película Bohemian Rhapsody.

Tras vender más de 100.000 entradas en 25 conciertos en España durante 2019, God Save The Queen regresa a los escenarios con un show especial para celebrar el 50 aniversario del cuarteto. Así, visitarán casi 30 países en el llamado Champions Of

The World Tour 2021. En sus conciertos, la banda recorre el catálogo de Queen desde sus comienzos en 1973 hasta su último álbum, Made in Heaven, editado después de la muerte de Freddie Mercury, en 1991. De esta manera, no faltan éxitos como “Bohemian Raphsody”, “Love of my Life”, “We are the Champions”, “We Will Rock You” y muchos otros.

El concierto tendrá lugar este próximo jueves 8 de julio en Jardines de Viveros pero ya han colgado el cartel de no hay localidades. Para los conciertos que sí, tadovía, hay entradas disponibles son Sidecars o Jorge Drexler.

GRAN FIRA DE JULIOL

Este 2021, la concejalía de Cultura Festiva del Ayuntamiento de València propone 16 noches inolvidables con 22 artistas que abarcan los más diversos estilos musicales (pop, rock, folk, mestizaje, canción de autor…) para llegar a un público muy amplio y variado en edades y gustos artísticos. Al igual que en pasadas ediciones, más de la mitad de los conciertos cuentan con participación de artistas femeninas en una programación que combina músicos del panorama nacional con bandas locales y algunas formaciones internacionales.

Desde Conciertos de Viveros garantizans que todas las actuaciones se realizarán atendiendo rigurosas medidas de seguridad y las condiciones de aforo que establezca la normativa vigente. Con todo ello quieren demostrar una vez más que la Cultura es segura y que puede ser una de las "grandes aliadas para superar esta situación tan difícil que hemos vivido y de la que empezamos a salir".