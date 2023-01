El Tribunal de Cuentas investiga contratos a dedo del Ayuntamiento de València

El Tribunal de Cuentas ha abierto una investigación sobre las contrataciones a dedo del Gobierno de Ribó y PSOE. Es una práctica habitual en el Ayuntamiento la contratación de servicios sin licitación pública y el caso que investiga el Tribunal de Cuentas es una de ellas. En concreto el tribunal ha abierto investigación por la contratación de los comedores de los centros ocupacionales por 534.605 euros sin concurso durante casi tres años, donde hubo sobrecostes sin justificar cuantificados por Antifraude en 91.908€ euros. La propia Agencia Valenciana Antifraude en su resolución de noviembre de 2020 advirtió de las irregularidades.

La portavoz del PP, María José Catalá, recuerda que los hechos que ahora investiga el Tribunal de Cuentas fueron ya investigados por la Agencia Valenciana Antifraude que en sus conclusiones de noviembre de 2020 afirmó que “se han dado conductas o hechos podrían presentar caracteres de irregularidades administrativas graves”. Antifraude exigió la depuración de responsabilidades, así como el reintegro de los 91.908€ euros como “objeto de resarcimiento al erario municipal para evitar el menoscabo de caudales o efectos públicos”.

Responde la concejalía de Servicios Sociales del Ayuntamiento de València, que asegura que la contratación, sin concurso, del catering de los centros ocupacionales municipales se decidió porque "no había tiempo suficiente para licitar el servicio", que era esencial y no podía dejar de prestarse.



En su respuesta, la edil Isabel Lozano ha informado de que el servicio prestado por Catering La Hacienda, SL, comprobada la bajada del precio del menú (3,70 euros), era deficiente y las quejas eran continuas tanto por parte de las personas usuarias de los Centros Ocupacionales Municipales (COM) como de las familias y los trabajadores.



Ha añadido que, a pesar de que se le insistió a la empresa para que las enmendara, las deficiencias incluso se agravaron y, cuando finalizó el contrato, Catering La Hacienda, SL manifestó verbalmente que no quería prorrogarlo, añaden desde la concejalía.



El servicio de comedor, precisa, finalizó el 31 de mayo de 2017 y volvía a empezar el 1 de octubre de 2017, y "por lo tanto no había tiempo suficiente para licitar el servicio", que no se podía dejar de prestar dado que en los COM se atiende a personas muy vulnerables (también a nivel de salud) y se decidió hacer el encargo directo a Novaterra Càtering, SL.



La concejalía explica que se eligió a Novaterra Càtering teniendo en cuenta que es una fundación, de impacto social, que desde hace muchos años desarrolla programas de inserción sociolaboral de colectivos en situación de exclusión social (mujeres víctimas de violencia de género, paradas de larga duración y personas con discapacidad, entre otros).