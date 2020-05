Tras el jarro de agua fría, la Comunidad Valenciana arranca hoy con sólo 10 de sus 24 áreas de salud en fase 1

Sin haberse recuperado aún la Comunidad Valenciana, sobre todo la que no entra hoy en la fase 1 de la desescalada del confinamiento, del jarro de agua fría que recibió el viernes por la tarde cuando se anunció esta decisión por el Gobierno central, esta mañana hemos comenzado por primera vez en la historia de la comunidad autonóma una semana con diferentes normativas sanitarias y de transporte según zonas del mismo territorio autonómico.

Esta mañana han avanzado ya hacia la fase 1 de la desescalada de la pandemia del coronavirus 10 de las 24 áreas de salud de la Comunidad Valenciana. Se trata de los departamentos sanitarios de Vinaròs, Requena, Gandia, Xàtiva-Ontinyent, Dénia, la Marina Baixa, Alcoi, Elda, Torrevieja y Orihuela.

En estas diez áreas que entran hoy en fase 1, se permite también la movilidad entre municipios siempre que sea para realizar actividades autorizadas y en las franjas horarias permitidas.

Los otros 14 departamentos, que incluyen las tres capitales de provincia y sus áreas metropolitanas, se quedan en la fase 0.

La Generalitat Valenciana advierte al Gobierno central que, con los indicadores en la mano, está en mejor situación por ejemplo que el País Vasco, que sí ha pasado a la fase 1.

En el exhaustivo informe de 232 páginas enviado desde la Generalitat , y al que el Ministerio de Sanidad no dado aún respuesta por escrito, se evidencia cómo la Comunitat Valenciana cuenta con menos casos de contagios que el País Vasco. Incluso, ha realizado 8.300 test PCR más.

A decir del dr. Fernando Simón, director del Centro nacional de Alertas y Emergencias Sanitarias, la Comunidad Valenciana no ha avanzado en su totalidad a la fase 1 porque en los 14 departamentos de salud que no han pasado, no se han realizado tests suficientes a casos sospechosos, los llamados "riesgos no detectados".

El presidente Ximo Puig, visiblemente contrariado después de la reunión de ayer por videoconferencia con el presidente del Gobierno, Pedro Sanchez, y los demás presidentes autonómicos, reconoce que no se esperaba semejante decisión con la que no está en absoluto de acuerdo.

En cualquier caso, Simón está convencido de que son sólo detalles los que han impedido a toda la Comunidad Valenciana avanzar hacia la fase 1 y que se podrá solventar “en cuestión de días”.

Desde la Generalitat Valenciana aseguran que la realización de esas pruebas de PCR a la población sospechosa de haber contraido el virus, iba a ser obligatoria a partir de hoy lunes, pero que el Ministerio hasta ahora no la venía reclamando como elemento decisivo. Hasta el viernes pasado no supieron en la Generalitat que era un criterio clave para pasar a la siguiente fase. Nadie les informó. Por ello, Puig aseguró ayer que lo sucedido no fue “que se ha perdido un partido”, sino que han "cambiado las reglas de juego a mitad partido". Puig insiste en que no hará de este asunto una "confrontación", pero le recuerda a Pedro Sanchez que "lealtad no es sumisión", y exige que se estudie de nuevo el plan remitido por la Comunitat para que "se revierta lo más pronto posible" la decisión adoptada.

Por lo demás, Ximo Puig, ha pedido "disculpas" a los "miles de empresarios y autónomos" valencianos que habían adaptado sus negocios pensando que podrían reabrir este lunes y finalmente no podrán hacerlo, porque no toda la Comunitat pasa a la fase 1 de la desescalada.

Por otra parte, el Ayuntamiento de Valencia aprueba hoy en pleno crear una comisión de reconstrucción de la ciudad tras la crisis del coronavirus.

Por cierto, que el servicio de alquiler de bicicletas con base fija de la ciudad de València, Valenbisi, retorna a la actividad una vez levantada la suspensión dictada el pasado 16 de marzo por el Centro de Coordinación Operativa Municipal con motivo de la pandemia.

Finalmente, un total de 13 campos de golf van a reabrir a partir de este lunes 11 de mayo. Son los ubicados desde el sur de Alicante al norte de Castellón pero solo en los distritos sanitarios que pasan a la fase 1 de la desescalada del confinamiento por la pandemia del coronavirus.