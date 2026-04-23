Los transportistas agonizan por el precio del combustible y los autónomos ya se plantean parar

El sector del transporte por carretera atraviesa una situación límite. La escalada de precios del combustible, que no da tregua, está “afectando directamente a la tesorería y a la capacidad de trabajar de las empresas”. Así lo ha asegurado Carlos García, secretario general de la Federación Valenciana de Empresarios del Transporte y La Logística (FVET), en el programa Mediodía Cope Más Valencia. Según García, desde el 1 de marzo el precio del gasóleo ha sufrido un incremento superior al 50%, un dato devastador para un sector donde el combustible supone el 40% de los costes totales.

El pequeño lo pasa especialmente mal" Carlos García Secretario General de la Federación Valenciana de Empresarios del Transporte y La Logística (FVET)

Las ayudas del Gobierno, insuficientes

Las medidas puestas en marcha por el Gobierno se han revelado insuficientes. Carlos García ha explicado que la bonificación de 20 céntimos por litro, activa desde marzo, “ha acabado siendo escasa” porque el precio no ha dejado de subir. Por ello, el sector sigue reclamando “algún otro tipo de ayuda o de mecanismo” similar a los que se articularon durante la crisis de Ucrania, aunque para ello es necesario un marco europeo que lo permita para que no se consideren ayudas de Estado.

La situación es especialmente crítica para los transportistas más pequeños. Mientras las grandes empresas tienen más capacidad de negociación con los clientes, los autónomos y las microempresas sufren mucho más. “El pequeño lo pasa especialmente mal”, ha sentenciado García. De hecho, ha confirmado que ya hay transportistas que se han planteado “coger las vacaciones en abril y ver qué pasa”, ante la posibilidad de que el coste del combustible sea superior al precio que perciben por el servicio.

EFE Camiones repostando en una gasolinera

Es una espiral que solo puede producir efectos negativos para todos" Carlos García Secretario General de la Federación Valenciana de Empresarios del Transporte y La Logística (FVET)

Una espiral que afecta al consumidor final

El último real decreto ley busca reforzar la capacidad legal del transportista para repercutir el sobrecoste del combustible a sus clientes. Para el secretario general de la FVET, este es “el mecanismo de sostenibilidad” del sector, pero ha admitido que “no supone resolver el problema, porque en definitiva es trasladarlo al consumidor final”. Esta situación genera una “espiral complicada” que puede llevar a un escenario de recesión.

El aumento de los costes del transporte repercute en toda la cadena, encareciendo la cesta de la compra y todos los bienes y servicios. “Suben los precios, entonces, los salarios se quedan cortos, la capacidad de consumo se retrae”, ha descrito García, lo que a su vez genera menos actividad económica y, por tanto, menos transporte. “Esto es una cierta espiral que solo puede producir efectos negativos para todos”, ha advertido.

Esta crisis, provocada por el alza del combustible, ha generado una enorme tensión en las relaciones con los clientes, ya que se basan en “contratos preexistentes que no son fáciles de modificar”. La situación supone un duro golpe para un sector que, según García, venía de un año 2025 “razonablemente bueno” en cuanto a actividad y que había arrancado 2026 con una dinámica positiva, impulsado por el consumo interno y el turismo.