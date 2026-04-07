Torrent se enfrenta a la CHJ para defender patrimonio histórico afectado por la dana: "Nuestros antepasados lo reconstruyeron tras cada barrancada"

El Ayuntamiento de Torrent ha anunciado que agotará todas las vías administrativas para defender la reconstrucción del acueducto dels Arquets de Baix, después de que la Confederación Hidrográfica del Júcar (CHJ) haya emitido un informe desfavorable. Este informe frena la restauración del histórico monumento, gravemente dañado por la dana del 29 de octubre de 2024, un proyecto que cuenta con una subvención de 600.000 euros concedida por la Generalitat Valenciana.

El consistorio torrentino, liderado por la alcaldesa Amparo Folgado, ya ha presentado alegaciones técnicas y jurídicas al informe, defendiendo la viabilidad de la actuación. En paralelo, ha mantenido una reunión con la Dirección General de Patrimonio Cultural para trazar una estrategia conjunta que garantice la recuperación de este Bien de Relevancia Local (BRL).

La CHJ frena un símbolo torrentino

El informe del Área de Gestión del Dominio Público Hidráulico de la CHJ propone informar desfavorablemente la reconstrucción del acueducto en su ubicación original. El organismo considera que se trata de una obra sin uso funcional que supondría una reducción de la sección hidráulica y un obstáculo para el agua en el barranco de l’Horteta.

Ante esta negativa, la alcaldesa Amparo Folgado ha recordado la importancia del monumento: "La recuperación dels Arquets no es una actuación caprichosa ni estética. Es una reparación patrimonial, histórica y emocional para Torrent. Hablamos de un elemento que forma parte de nuestra identidad colectiva". De hecho, el propio informe de la CHJ reconoce su estatus de Bien de Relevancia Local.

No podemos ser la generación que renuncie" Amparo Folgado Alcaldesa de Torrent

Desde el ayuntamiento se recuerda que no se trata de una infraestructura sin valor, sino de un elemento patrimonial documentado desde el siglo XVI e integrado históricamente en el sistema hidráulico del barranco. "Nuestros antepasados lo reconstruyeron tras cada barrancada. No podemos ser la generación que renuncie a él", ha afirmado la alcaldesa.

Argumentos técnicos contra el informe

Las alegaciones presentadas por Torrent desmontan los argumentos técnicos del informe de la CHJ. El consistorio defiende que el proyecto de reconstrucción es técnicamente viable y compatible con la normativa hidráulica. El informe municipal subraya que no existe una demostración cuantificada que pruebe la supuesta reducción de la capacidad del barranco.

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El concejal de Urbanismo, José Gozalvo, ha destacado que el proyecto mejora la seguridad del conjunto. "Las alegaciones demuestran que la reconstrucción es viable. El proyecto incorpora soluciones constructivas más avanzadas que las que tenía la estructura antes de la dana, con refuerzos y sistemas de cimentación que mejoran la estabilidad", ha explicado.

El consistorio señala que el colapso durante la dana se debió a problemas estructurales acumulados y no a su ubicación. El nuevo proyecto contempla soluciones como micropilotaje profundo, refuerzos internos y una mejor protección frente a la socavación, lo que daría lugar a una estructura más segura que la que existía antes del temporal.

Ajuntament de Torrent Imagen de la alcaldesa junto al concejal supervisando el estado dels Arquets

El valor patrimonial es utilidad pública

El Ayuntamiento rebate también la supuesta "falta de funcionalidad" esgrimida por la CHJ. Las alegaciones recuerdan que la utilidad cultural y patrimonial constituye una utilidad pública reconocida legalmente, y que su valor histórico no depende de que mantenga su uso hidráulico original.

Estamos ante la defensa de un patrimonio histórico" Amparo Folgado Alcaldesa de Torrent

Para el gobierno local, la recuperación del acueducto tiene también un importante valor simbólico para la población. "No estamos ante un simple trámite administrativo. Estamos ante la defensa de un patrimonio histórico que forma parte de la identidad de Torrent y de la Comunitat Valenciana", ha señalado Folgado.

Como primera medida para desbloquear la situación, se ha acordado convocar una reunión conjunta entre la Generalitat Valenciana, el Ayuntamiento de Torrent y la Confederación Hidrográfica del Júcar. El objetivo es buscar soluciones que compatibilicen la seguridad hidráulica con la protección del monumento.

La alcaldesa ha concluido con firmeza: "Torrent no va a renunciar a Els Arquets de Baix. Defenderemos su reconstrucción con argumentos técnicos, jurídicos y patrimoniales. Exigimos coherencia institucional y una solución que permita compatibilizar seguridad hidráulica y protección del patrimonio. Nuestro compromiso es claro: recuperar lo que la dana destruyó".