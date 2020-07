"Torna la llum": Valencia disparará 15 castillos de fuegos artificiales para reactivar el sector pirotécnico

La Diputación de Valencia ayudará al sector pirotécnico con 300.000 euros para apoyar a las empresas pirotácnicas a recuperarse tras la crisis del coronavirus. El multitudinario evento, llamado "Torna la llum", tendrá lugar, simultáneamente, en 15 localidades de al provincia de Valencia a las 23:59 horas del sábado día 18 de julio.

El espectáculo pirotécnico está organizado por Piroval con el patrocinio de la diputació de valencia. En este proyecto participan más de 80 técnicos y artesanos pirotécnicos que mostrarán la creatividad y el talento de este sector tradicional valenciano.

Las localidades afortunadas serán 15, pertenecientes al litoral de la provincia de Valencia, en concreto Canet d'En Berenguer, Sagunto (Puerto de Sagunto), Puçol, El Puig de Santa María, La Pobla de Farnals, Alboraia (en La Patacona), Pinedo, Cullera, Tavernes de la Valdigna, Xeraco, Gandia, Daimús, Miramar, Piles y Oliva.

Desde Piroval, la presidenta María José Lora ha destacado que "este proyecto es muy importante, ya que el sector de la pirotécnia está gravemente afectado a causa de la pandemia" pero que desgraciadamente "este es un proyecto simbólico que no va a salvar el año ni la campaña".

La presidenta ha insisto exponiendo que se van a cumplir todas las medidas sanitarias que dicten las autoridades y que no entiende porque no se han podido realizar antes espectáculos pirotécnicos.

El presidente de la Diputación de Valencia, Toni Gaspar, también ha asistido al acto de presentación del proyecto y ha manifestado que "son sectores esenciles los realcionados con las fiestas porque son parte de la cultura e historia de Valencia y además son la base de nuestra economía"