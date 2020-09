Toni Cantó (Ciudadanos): "Vamos a pelear para que los Presupuestos sean también los de la reconstrucción"

El portavoz de Ciudadanos en Les Corts, Toni Cantó, ha visitado los estudios de COPE Valencia y ha hecho un repaso de los principales temas de la actualidad valenciana. A pocos días de que se celebre el debate de política general, Cantó asegura que su partido hará una radiografía de la gestión del gobierno del botànic en este último año, que asegura es nefasta, ya lo era antes de la crisis, pero también presentará sus propuestas para que mejore.

El síndico de Ciudadanos ha asegurado que sin duda la bandera de su discurso será que los Presupuestos que lleguen a Les Corts sean unos presupuestos que cuenten con la mayoría parlamentaria, inspirados en ese pacto de reconstrucción y si además se une Vox, mejor.

Compromís y Podemos no quieren cumplir con lo firmado y vamos a pelear para que los Presupuestos de la Generalitat sean también los Presupuestos de la reconstrucción"

Para Toni Cantó, el acuerdo de reconstrucción fue un acuerdo histórico entre cinco fuerzas parlamentarias, por ello ha defendido la necesidad de vigilar que se cumpla, pero también ha asegurado que ahora viene la prueba de fuego, y es lograr que ese pacto también inspire los presupuestos.

Asegura que en su reunión hace unos días con el Presidente Puig,le trasladó que tiene "mi voluntad para mantener ese acuerdo. Hemos firmado un acuerdo histórico que impide la subida de impuestos, que da más recursos a educación y sanidad, que ayuda a los autónomos, etc. Hemos centrado al tripartito y no tiene sentido que eso no se refleje en los presupuestos, porque firmar un documento sin acompañarlo con recursos necesarios es muy fácil y sería una tomadura de pelo"

"Parece que el Presidente Puig tiene voluntad, hay más dudas en su grupo parlamentario pero - ha lamentado Cantó- Compromís y Podemos no quieren cumplir con lo firmado y vamos a pelear para que los Presupuestos de la Generalitat sean también los Presupuestos de la reconstrucción"

El líder de Ciudadanos no entiende que el encuentro entre ambos dirigentes haya sentado tan mal a los socios de gobierno de Puig. "Fue un auténtico ataque de cuernos", asegura Cantó, "lo que demuestra que ponen su orgullo por encima de los valencianos", añade, al igual que la queja del PP porque no les habían llamado. "Yo fuí parte activa, no hay que esperar a que te llamen", defiende el portavoz de Ciudadanos.

En este sentido, recuerda que esta misma semana su formación ha vuelto a tomar la iniciativa al presentar una declaración institucional para solicitar que la Comunitat tenga el mismo objetivo de déficit que el País Vasco, lo que supondría 3.000 millones extra. Parece que Compromís "ha copiado la propuesta, pero ha presentado otra para no apoyar la nuestra, otra vez por un tema de orgullo, explica- yo apoyare la forma que lo ha presentado Compromís, porque mi orgullo lo dejo en casita y cuando llego a las Cortes pienso en lo que necesitan los valencianos", ha asegurado.

Cambios para eliminar consellerias

Respecto a los retoques que la vicepresidenta del Consell, Monica Oltrasugirió en una entrevista, Cantó ha asegurado que le parece bien, aunque ha matizado que el retoque en el que piensa Oltra "es para enchufar a más de los suyos y yo pienso en eliminar consellerias que no sirven para nada como la del señor Climent, enemigo del capitalismo, la conselleria de Transparencia que solo ha servido para tapar las vergüenzas del botànic, o la de Vivienda y Arquitectura Bioclimáticaen la que el conseller vive muy feliz en su palacete, por cierto, nada climático", ha ironizado.

En líneas generales Cantó ha lamentado que tanto en la Comunitat como en España, "tenemos el peor gobierno que no sirve para gestionar y que han estado preocupados en ideología únicamente, y que no supieron ver lo que venía". "Es lo que pasa con un gobierno con populismos y nacionalismos como el que tenemos en la Comunitat" ha lamentado