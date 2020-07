La Tomatina de Buñol se reinventa en tiempos de coronavirus

La localidad Valenciana de Buñol no quiere dejar pasar las fechas de celebración de la que es la festividad más famosa de esta localidad: La Tomatina un evento con 75 años de historia.

"La Tomatina de Buñol está mantenida en conserva a causa de la pandemia mundial que está vigente en la actualidad y se ha pospuesto su celebración al último miércoles de agosto de 2021", recuerda el Ayuntamiento en una nota.

El reto persigue no dejar pasar la ocasión de recordar que esta "es mucho más que una celebración, es una batalla pacífica que no conoce fronteras, que inspira un sentimiento de hermandad y que propugna la camaradería entre sus participantes" y "un ejemplo de fiesta segura desde que hace unos años decidiera acotar el aforo y estableciera un destacado y elaborado protocolo de seguridad para garantizar el desarrollo de la Tomatina".

La propuesta es convocar un reto virtual que mandentrá vivo el recuerdo de esta batalla de tomatazos, con vídeos en los que sus protagonistas se enfrenten con tomates reales o ficticios. La celebración virtual, que premiará a los más acertados con entradas para La Tomatina 2021 y elementos de meercadotecnia, consiste en grabar un vídeo horizontal tirándose tomate reales, ficticios o virtuales y subirlo a un perfil de redes con la etiqueta #TomatinaChallenge y/o mandarlo al mail: prensa@latomatina.info

"La intención de este Challenge es que el espíritu de La Tomatina siga vivo hasta 2021, y que recorra España en lema de que todo esto pasará y podremos volver a disfrutar de nuestras calles, nuestras fiestas y tradiciones. Con todos los vídeos recabados se elaborará un video que se emitirá en todas las redes sociales de la Fiesta, el día en que se hubiera celebrado la Tomatina, el 26 de agosto", concluye la nota.