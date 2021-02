Todo lo que sigue prohibido durante el fin de semana en Valencia

Valencia afronta el cuarto fin de semana con restricciones de movilidad, horario del comercio y los bares y restaurantes cerrados. Restricciones que debes tener en cuenta a la hora de hacer planes el fin de semana.

- Reuniones en domicilios particulares solo para los núcleos de convivencia

- Las reuniones sociales al aire libre solo pueden darse con un máximo de dos personas no convivientes

- La hosteleria sigue cerrada

- también permanecen cerradas todas las instalaciones deportivas

- los comercios deberán cerrar a las 18 horas, excepto farmacias y supermercados

- La Comunitat sigue cerrada permietralmente por lo que solo se podra salir y entrar del territorio salvo causas justificadas

- Los fines de semanas y festivos también seguiran cerradas perimetralmente las ciudades de más de 50.000 habitantes: Valencia, Alicante, Elx, Castelló de la Plana, Torrevieja, Orihuela, Benidorm, Gandia, Torrent, Paterna, Sagunto, Alcoi, San Vicent del Raspeig, Elda-Petrer y Vila-real

Toda una casuística de normas pero también con excepciones que hacen que surgan muchas dudas sobre las actividades que se pueden o no realizar.

¿Puedo hacer deporte o ir a la playa el fin de semana? si, siempre que no sean más de dos personas si no sois convivientes y siempre que no salgas del termino municipal si tu nunicipio está afectado por el cierre perimetral

Si vivo en un pueblo que no está confinado el fin de semana, ¿puedo ir a ver a mis padres que viven en una de las ciudades perimetradas el fin de semana para hacerles la compra? En este caso, la norma permite la atención y cuidado de personas mayores, teniendo en cuenta que no es necesario que vaya toda la familia a ver a los abuelos, limitándose a las personas estrictamente necesarias.

Si vivo en Valencia pero tengo una segunda residencia en otro municipio de la Comunitat, ¿puedo desplazarme el fin de semana? Siempre y cuando salga de Valencia antes de las tres del viernes y regrese el lunes a partir de las 6 de la mañana. En el caso que su segunda residencia esté en un municipio también cerrado perimetralmente, también deberá tener en cuenta el mismo horario para la la entrada y salida del mismo. En estos casos la Policía local de Valencia recomienda que no se haga. Es mejor quedarse en el domicilio habitual y limitar al máximo los desplazamientos.

¿Puedo ir el fin de semana a realizar compras a un centro comercial que esté fuera de mi municipio? Si su municipio está afectado por el cierre perimetral no. En todo caso, podrá realizar las compras en un centro que se encuentre dentro del término municipal de su municipio.

El Gobierno valenciano trabaja ya en la desescalada que en primer término afectaría a la reapertura de la hostelería, si bien es cierto que se insiste en que la felxibilizacion de las medidas actuales ha de hacerse de forma prudente y pausada y siempre que la evolución de la pandemia lo permita. El jueves está previsto que se reuna el Gobierno valenciano y concrete las nuevas restricciones que entren en vigor el proximo 2 de marzo.