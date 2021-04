“Todo bien, ni me he enterado del pinchazo”: los primeros valencianos citados en el vacunódromo en Valencia

Los valencianos que han sido citados hoy para vacunarse, acudían con nervios pero también con expectación y conscientes de la importancia del momento.

La jornada transcurre con fluidez. A media mañana el ritmo de vacunación era de 600 vacunas a la hora. Los ciudadanos han acudido a la cita minutos previos a su hora tal y como recomendaba sanidad. Una vez allí pasan el control de acceso hasta llegar a las puertas el Museo Príncipe Felipe.

Allí pasan por tres espacios: el primero, en el que se comprueban sus datos, DNI, SIP y hora de vacunación. A continuación se les administra la vacuna. Hoy y mañana están citados los nacidos en 1959 y están recibiendo la dosis de AstraZena.

El doctor Francisco Dolz, responsable del centro de vacunación de la Ciudad de las Artes y las Ciencias, ha explicado que se prevé inmunizar hoy a más de 6.500 valencianos con el vial de AstraZeneca. Mañana, la cifra es algo menor, se administrarán 4.800 dosis de AstraZeneca y Pfizer.

Arranca la vacunación a la población valenciana en los cuatro grandes centros de vacunación de @GVAsanitat: @CACiencies, el Palacio de Congresos de Castelló de la Plana, @ciudaddelaluz y la Institución Ferial Alicantina en Elche (@IFA_Feria)#VacunemPerATupic.twitter.com/SwyT3AwLba — GVA Sanitat (@GVAsanitat) April 19, 2021









El gerente del departamento de salud Valencia-Doctor Pesset, Francisco Dolz, responsable de la vacunación masiva en CACSA, ha calificado la jornadad de “histórica” y ha destacado que la gente está siguiendo las recomendaciones lo que permite que la jornada esté transcurriendo “con fluidez y normalidad”

“Las vacunas, -ha asegurado Dolz- son la mejor salvación al virus que tenemos porque no hay tratamiento. Está demostrado que las vacunas están teniendo gran eficacia como demuestra las residencias o los sanitarios que desde que han sido vacunados, se han reducido el numero de infectados. Todas son excelentes y aportan más beneficios que los perjuicios que nos acarrea el virus” ha explicado.

Previsión semanal de vacunas

El doctor Dolz ha explicado que se está citando a las personas de 60 a 62 años y también a la franja de edad comprendida entre los 74 y 79 años. La previsión es poder inmunizar en la jornada de hoy a 6,600 personas, y a partir de mañana a unas 4,800 al día.

Este centro de la Ciudad de las Artes y las Ciencias vacunará de forma ininterrumpida, de lunes a lunes, desde las 8,30 horas a las 20,30 horas de la tarde, si la llegada de las dosis lo permite. De momento, con los viales de los que dispone Sanidad en estos momentos, el vacunódromo puede seguir en marcha hasta el jueves.

“No vacunamos más porque no tenemos disponibles más vacunas, pero tenemos capacidad para inmunizar a 15,000 o 20,000 al día”, asegura el responsable del centro de vacunación quien insiste en que “conforme lleguen las dosis las administraremos, porque una vacuna en la nevera no hace nada y en el brazo hace efecto. Esa es nuestra filosofía”, ha asegurado el doctor Francisco Dolz.