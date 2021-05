Todas las restricciones que La Generalitat puede mantener en Valencia tras el Estado de Alarma

Quedan siete días para que finalice el Estado de Alarma, lo que está provocando que muchos gobiernos autonómicos han comenzado a preparar el escenario para después del 9 de mayo, fecha en la que decae el estado de alarma.

No es el caso del Gobierno valenciano al que no le preocupa no tener el “paraguas legal” del Estado de alarma para mantener algunas restricciones hasta el verano.

Desde el ejecutivo defienden que la Generalitat ya reguló restricciones a la movilidad nocturna antes de que el Gobierno central declarase el Estado de alarma, por lo que consideran que sí la situación en la Comunitat empeorase, podrían volver hacerlo, contando además con el aval de la justicia.

En concreto el jefe del Consell Ximo Puig, considera que el Estado de Alarma "ha cumplido su tiempo" y ahora hay que "empezar a enviar otro tipo de señales". "Necesitamos hablar de esperanza y hay que acompasar los hechos a esa esperanza", desde el plano económico pero también mental de la gente que lleva muchos meses de incertidumbre y miedo.

Al respecto Puig ha insistido en la necesidad de hacer una “desescalada prudente, que es lo que está haciendo". Ha recordado que este territorio "lleva seis semanas por debajo del umbral de riesgo y es la autonomía con los mejores datos epidemiológicos", por lo que "desde la máxima prudencia" y sabiendo que "el virus no ha pasado, porque cada día mueren y se contagian personas", hay que "transitar hacia la normalización".

Por ello, la próxima semana el Consell decidirá si mantiene las restricciones en aforos, los horarios en hostelería y comercio, o sigue avanzado en la relajación de las medidas.

A día de hoy y hasta el próximo 9 de mayo la Generalitat mantiene los aforos en la hostelería al 30% en el interior si bien amplió hasta las 22 horas su horario de apertura. También se limitan el numero de comensales por mesa, hasta un máximo de seis.

De este modo, el aforo máximo en ceremonias y celebraciones, religiosas o civiles, pasa del 30 al 50% el aforo máximo en zonas comunes de hoteles, albergues, casas rurales y otros alojamientos; actividades de ocio educativo, educación de tiempo libre, escuelas de animación juvenil; y piscinas, playas y spas.

Lo que parece está decidido es el levantamiento del cierre perimetral, ya que la Generalitat no tiene competencias para decretarlo sin el Estado de alarma en vigor. Del mismo modo las restricciones a la movilidad nocturna o a limitar el número de personas para las reuniones sociales en lugares públicos y privados decaen con el Estado de alarma, si bien desde el Consell insisten en queya han regulado la movilidad nocturna sin el Estado de alarma, por lo que no descartan mantener un "toque de queda" a la carta que debería avalar el Tribunal Superior de Justicia (TSJCV)

En estos momentos, se mantiene el toque de queda hasta las 22h de la noche y se limitan las reuniones sociales a un máximo de seis personas en espacios públicos y a dos núcleos familiares en domicilios particulares.