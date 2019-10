The Best 2019 inspira en Valencia a más de 100 directivos de Marketing

El pasado miércoles tuvo lugar The Best 2019, el evento de MKT que busca inspirar con las Best practice de las Primeras marcas del Club de Marketing del Mediterráneo. Una jornada inspiradora en la que el Valencia CF, Teika, Isaval, Nunsys y Royo, cinco de los socios Primeras marcas del Club de Marketing del Mediterráneo, expusieron sus casos de éxito de este último año.

Conducido por la periodista y presentadora de la Ocho TV, Carmen Bort, ha sido un evento que ha profundizado en las estrategias de Marketing de las distintas marcas y que un año más, ha vuelto a ser en trending topic en Valencia.

Más de 100 directivos de MKT y Comunicación de la Comunitat Valenciana han tenido la oportunidad de conocer la estrategia de Marketing del Centenario del Valencia CF. de la mano de Juan Carlos Sahuquillo, responsable de Marketing del Valencia CF. El director general de Royo Spain, Felix Lafuente, ha ofrecido las claves que los han llevado a conseguir una expansión internacional exitosa. Puri Naya, directora de Comunicación de Teika ha centrado su ponencia en el cambio de marca y su apoyo al deporte femenino como principal estrategia de Comunicación y MKT. Eva Prieto, directora de MKT de Isaval ha expuesto su estrategia de patrocinios en una empresa industrial y, por su parte, Andrea Villafañe, directora de MKT y Comunicación de Nunsys, ha explicado la experiencia de empleado y sus técnicas de gamificación laboral dentro de su compañía.

Los casos presentados, se han completado con dos mesas redondas representadas por los directivos de los principales medios de comunicación de la C. Valenciana: Álvaro Mohorte (Las Provincias), Ana Jover (Economía 3), Elvira Graullera (Europa Press), Borja Rodríguez (COPE Valencia) Javier Borrás (El Mundo), José Luis Braulio (El Levante EMV), Josep Maria Rochera (À Punt), Miguel Miró (Valencia Plaza) y Pere Valenciano (El Periódico de Aquí) han aportado claves a las marcas asistentes para conseguir ser relevantes para los medios en un escenario comunicativo cambiante. Unas mesas moderadas por Angélica Alarcón, directora de Comunicación y Marketing de Ribera Salud y Enrique Pernía, CEO de Kártica.

En esta segunda edición en Valencia,The Best ha permitido compartir conocimiento a partir de las mejores prácticas reales en marketing contadas por sus protagonistas.