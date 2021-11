¿Tengo que hacer ayuno intermitente?

Esta semana vamos a romper mitos y falsas creencias sobre el ayuno intermitente, que tan de moda se ha puesto. Para empezar: ¿qué es exactamente? No es otra cosa que dejar de comer durante unas horas al día. Básicamente, lo que hacemos todas las noches cuando dormimos, pero el ayuno intermitente amplía esa ventana de ayuno.

Recuerda que cuando nos despertamos y desayunamos, lo que realmente estamos haciendo es romper el ayuno que hemos hecho durante la noche. Eso es lo que significa des-ayuno, salir del ayuno.

Lo segundo que debes saber es que nuestro cuerpo está acostumbrado a ayunar, porque históricamente lo hacían nuestros ancestros en la caverna, cuando fallaba la caza, o, actualmente, cuando en Cuaresma sólo hacemos una comida principal al día.

Explicado todo esto, ahora te preguntarás: ¿pero cómo se hace el ayuno intermitente? Se trata de abrir una ventana de ayuno y una ventana de comida repartidas de diferentes maneras:

- 12/12: ayunar durante 12 horas y comer durante las otras 12. Por ejemplo, puedes cenar a las 20.00h y desayunar a las 08.00h.

- 16/8: ayunar durante 16 horas y comer durante las 8 restantes. En este caso, te puedes saltar la cena o el desayuno.

- 24: ayunar durante todo el día.

Lo único que puedes tomar durante la ventana del ayuno es agua, té, café, o infusiones. El resto de alimentos romperían el ayuno.

Lo más importante que debes tener en cuenta son los beneficios que tiene el ayuno intermitente, según algunos expertos. Estos son algunos de ellos: nuestros órganos descansan, convierte la grasa en energía, reduce la inflamación, reduce los niveles de insulina, por lo tanto mejora la diabetes, previene enfermedades del hígado, cuida de las arterias y del intestino, y mejora la presión sanguínea.

Sin embargo, los estudiosos no se ponen de acuerdo sobre si es recomendable hacer ayuno intermitente o no. Algunos expertos aseguran que es beneficioso para nuestro organismo y que se quema grasa más rápido que ingiriendo menos calorías. Sin embargo, hay otros estudios que explican que es más recomendable comer cinco veces al día, cada tres o cuatro horas y que se pierde la misma grasa que con déficit calórico.

Así que, como en cualquier recomendación nutricional, lo más recomendable es que adaptes tu alimentación a tu estilo de vida y a lo que le siente mejor a tu cuerpo. Puedes probar el ayuno intermitente con ventanas cortas de ayuno, como, por ejemplo, 8 ó 10 horas, para empezar. Después podrás tomar tú mismo la decisión, si te sienta bien o no.

Aquí van algunas recomendaciones sobre para quiénes sí sería recomendable: si lo haces para cuidar tu cuerpo; si eres de metabolismo lento, porque acelera el metabolismo (el cuerpo quema grasa más rápido y asimila mejor los nutrientes); si te levantas y te cuesta desayunar; si en la ventana de ingesta, comes alimentos saludables, como verduras, frutas, carne, pescado, frutos secos, legumbres...; si te has dado un atracón un día concreto y así dejas descansar a tus órganos por unas horas para que tu cuerpo haga bien la digestión y se recupere.

Para quiénes no sería recomendable: si lo haces como un régimen; si te estresa saltarte una comida y en la siguiente ingieres más alimentos, te atiborras o recurres a los ultraprocesados, porque te genera ansiedad; si tu cuerpo necesita comer cinco veces al día porque eres de metabolismo rápido y tienes hambre a todas horas.

A continuación, vamos a desterrar cuatro mitos falsos que rodean al ayuno intermitente:

- Mito 1: si haces ayuno intermitente, pierdes masa muscular: FALSO. Todo depende de los alimentos que comas en la ventana de ingesta.

- Mito 2: con el ayuno intermitente bajan los niveles de azúcar: FALSO. Contribuye a que no se eleven, pero no los baja. Nuestro cuerpo está preparado para mantener estables los niveles de glucosa.

- Mito 3: con el ayuno intermitente, no rindes igual en los entrenamientos: FALSO. Si comes lo que debes ingerir el resto del día y no bajas el consumo de calorías, no decaerá tu rendimiento.

- Mito 4: con el ayuno intermitente, te mareas y te cansas antes: FALSO. Depende de cada persona. Hay personas que tienen incluso más energía.