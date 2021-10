'No tengo competencia para prohibir a un grupo político acceder a la procesión cívica'

La delegada del Gobierno en la Comunitat Valenciana, Gloria Calero, ha asegurado hoy que ella no dio ninguna orden a la Policía Nacional para que prohibera el paso por una de las calles de la procesión cívica en Valencia el sábado 9 de Octubre a Compromís, Podemos y PSPV. Ha sido, precisamente, Compromís quien ha pedido la dimisión de Calero, porque, según esta formación política, los agentes tomaron esa decisión por motivos ideológicos.

Sin embargo, Calero ha explicado en rueda de prensa esta mañana que había miembros de la Brigada de Información vestidos de paisanos entre los asistentes a la cita y que detectaron una amenaza con riesgo de elevado de que se produjera un incidente violento.

'En ese momento, había un problema importante de seguridad que justificaba no levantar una valla para que accedieran decenas de personas. Creo honestamente que el criterio policial fue oportuno. Esta delegada no va a asumir ese riesgo y no es mi competencia decidir quién pasa y quién no. La delegación del Gobierno sólo pone los efectivos para que todo se celebrara con seguridad', ha subrayado.

Calero ha explicado que el 9 de Octubre 'siempre hay una amenaza real de violencia que condiciona todos los actos que se celebran en la ciudad'. Por ello, se movilizó un 'dispositivo de seguridad extraordinario con más de 1.000 agentes de la Policía Nacional'.

'Hemos pedido un informe detallado a la Policía Nacional sobre lo sucedido por si alguien se hubiera extralimitado en sus funciones', ha explicado.

Por otra parte, Calero ha agradecido a los agentes su trabajo y a los manifestantes, unas 3.000 personas, que se comportaran cívicamente para que no hubiera ningún incidente. De hecho, ha resaltado que se realizaron 45 identificaciones y se cursaron 4 sanciones por desobediencia, pero no se detuvo a ninguna persona, ni se produjeron heridos, ni la jornada acabó con comercios dañados ni con desperfectos en el mobiliario urbano.

Por último, Calero ha recordado que la organización de la Procesión Cívica es de ámbito municipal: 'La Delegación, ni siquiera ha impuesto las restricciones de acceso a la plaza o los aforos. Aunque reconozco que nos tenemos que coordinar mejor con el alcade de Valencia', ha añadido.













