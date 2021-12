¿Tenemos adicción al azúcar?

A la vista de lo que representa el azúcar en nuestra alimentación, nos preguntamos, si tenemos adicción a este alimento. La respuesta es no, porque no hay estudios concluyentes y los expertos no se ponen de acuerdo. Más que adicción, podemos decir que tenemos tendencia a alimentos que le gustan a nuestro paladary a nuestra vista: donuts, pizzas, muffins, bolleria, galletas con pepitas de chocolate, hamburguesas con patatas fritas y ketchup, perritos calientes, helados...

La causa principal por lo que nos gustan es porque son muy palatables: están blanditos, dulces, y sentimos una explosión de sabores cuando entran en nuestra boca. Pero, por otra parte, estos productos tienen altas dosis de grasas, azúcar y carbohidratos que activan los circuitos neuronales de recompensa cerebral y estimulan la producción de dopamina, una de las hormonas de la felicidad y el placer.

Así que el primer paso para superarlos es conocer por qué aparecen. La realidad es que, cuando nos apetece dulce suele ser por lo que se conoce como ‘hambre emocional’: nos ha pasado algo que nos genera malestar y para compensar esa insatisfacción buscamos un placer instantáneo, como el que produce el azúcar

Sin embargo, comer estos alimentos genera las siguientes consecuencias en nuestro organismo: congestión del hígado, resistencia a la insulina, resistencia a la leptina (hormona de la saciedad), incremento del colesterol LDL, estado inflamatorio, dolores de cabeza y mareos, debilidad muscular, ansiedad, cambios de humor y depresión.

Es importante, entonces, saber cómo identificarlos y no caer en la tentación. Para empezar, debes leer las etiquetas de este tipo de productos e identificar los que tengan azúcar. Muchas veces no pondrá azúcar, sino sacarosa, glucosa, maltosa o sucrosa. Evítalos.

Además, elige alimentos naturalmente dulces, como la fruta, boniato, crema de cacahuete, fruta deshidratada como pasas u orejones. También cocina con sustitutos nutritivos, como el cacao del 85% , dátil, plátano machacado o calabaza. La algarroba es el sustituto por excelencia del chocolate con azúcar. Una legumbre baja en grasas, rica en fibras, hidratos y proteínas, que sabe igual que el cacao y la convierte en el ingrediente ideal para los postres de celíacos, diabéticos, deportistas y personas con colesterol. Además, puedes endulzar con especias, como la canela, la esencia de vainilla, o virutas de coco