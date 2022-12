El taxi desconvoca la huelga de Navidad tras acordar una subida de tarifas

El comité de huelga formado por las asociaciones del sector del taxi ha desconvocado las protestas y la huelga convocada para el 24 y 31 de diciembre tras alcanzar un acuerdo con la Conselleria de Transportes para llevar a cabo una subida de tarifas en las diferentes áreas de prestación.



Así lo han anunciado desde la Confederación de Taxistas Autónomos de la Comunitat Valenciana sobre los paros previstos para Nochebuena y Nochevieja, además de la manifestación que se había convocado para el jueves 22 en las inmediaciones de Les Corts Valencianes.



La confederación se ha reunido este miércoles con la consellera de Transportes, Rebeca Torró, con la que se ha llegado al acuerdo de plasmar una subida de tarifas en las áreas de prestación, que se publique en enero o febrero de 2023.



En concreto, se trata de una subida de un 7,17 % en València, un 7,76 % en Castelló y un 8 % en Alicante "de acuerdo con los informes de la confederación".



Asimismo, se ha acordado la preparación de informes sobre el resto de áreas, así como de las tarifas interurbana, para aumentarlas mediante resolución en 2023.



Por otra parte, se ha llegado al acuerdo de iniciar órdenes de tarifas donde sea necesario modificar algunos de sus aspectos que no se puedan modificar en una resolución, así como "clarificar" el sistema actual de tramitación de tarifas para municipios no integrados en áreas de prestación.



Otro de los compromisos alcanzados pasa por la actualización de las tarifas en enero de todos los años si se da un incremento de costes.



En cuanto a las medidas contra el intrusismo en el sector, Conselleria y Confederación han acordado convocar una reunión de la Mesa contra el Intrusismo "en Alicante, en breve".



Asimismo, la Conselleria facilitará al sector los listados de VTC con fecha de concesión de las autorizaciones, y se ha comprometido a contrastar las propuestas de las Policías Locales con la Abogacía de la Generalitat en materia de modificaciones de los regímenes sancionadores para "acabar con los incumplimientos de los VTC".



"Aunque no se han conseguido todas las reivindicaciones propuestas, tenemos que reconocer el esfuerzo de la Conselleria en llegar a un acuerdo, aunque seguiremos a la espera de que se cumplan los compromisos en los próximos meses", han concluido desde la Confederación.