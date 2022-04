La tasa turística ya ahuyenta a los británicos de viajar a la Comunitat Valenciana

La tasa turística todavía no es una realidad en la Comunitat Valenciana, pero el mero debate que se ha abierto sobre su regulación y futura implantación ya está provocando que la prensa inglesa se haga eco del futurible aumento de costes para viajar a la Comunitat Valenciana. Para los populares valencianos esta portada en el principal periódico británico es “muy perjudicial” para el sector y llega en el peor momento.

El PP ha lanzado una campaña en redes sociales 'Stop a la tasa turística', para mostrar el rechazo del PPCV a la implantación de un nuevo impuesto en la Comunitat.

El presidente del PPCV, Carlos Mazón, asegura que es inconcebible que a las puertas de la campaña de Semana Santa y del verano se lance el mensaje de que abrimos las puertas a esta nueva tasa, que penaliza al turista que viene a la Comunitat y a los valencianos que queremos visitar nuestra tierra", ha criticado.





"Hay que invertir en promoción del turismo y la mejor manera de atraer turistas no es precisamente la de imponer tasas en un momento especialmente delicado para la recuperación del sector", ha reiterado, a la vez que ha afeado a la Generalitat que "no se pueden aprobar medidas sin escuchar al sector ni a los afectados". "El sector turístico necesita todo el apoyo de las administraciones e incentivos para seguir trabajando, no que se les pongan todavía más palos en las ruedas", ha agregado.

El presidente del PPCV ha apuntado que esta tasa "no ayuda ni mejora al sector, sino que empeora la llamada a los mercados internacionales y a los turistas que hay que recuperar". "Es incongruente y no tiene ningún sentido; es una demostración más de un gobierno a la deriva, paralizado que ya sólo tira más de sectarismo y de ideología", ha expresado.

La campaña 'Stop a la tasa turística' abarcará la presentación de mociones en ayuntamientos e instituciones y la difusión de imágenes en redes sociales en contra de esta tasa. Esta acción se suma a otras similares como la recogida de firmas puesta en marcha hace un mes por los hosteleros de la Comunitat Valenciana a través de Hosbec y que cuenta con la adhesión de patronales autonómicas y nacionales.

“No se va aplicar de inmediato”

Por su parte, el presidente de la Generalitat, Ximo Puig, ha defendido que la tasa turística "no es una excentricidad", pero ha matizado: "otra cosa es que ahora sea oportuna su aplicación y no se aplicará con carácter inmediato".

Puig asegura que en este momento “no hay ninguna oportunidad de poner la tasa turística en marcha y no se va a poner en este tiempo".

El jefe del Consell ha defendido que , "si un Ayuntamiento no quiere nunca se implantará". "Mayor capacidad de diálogo es basaste difícil porque se está haciendo de una manera consensuada" y al respecto ha reconocido que “hay "productos turísticos muy diferentes en la Comunitat Valenciana y "a algunos de ellos les afectaría muy negativamente, como los tour operadores en los que son más complicados repercutir los precios" y por ello prevé que esas zonas "los ayuntamiento decidirán no implantarla".

Sin embargo, ha apuntado que hay otros municipios de carácter más urbano en "los que su aplicación no tendría ninguna consecuencia para el viajero como vemos cuando vamos por Europa porque es un impuesto muy menor".

La Ley impulsada por los partidos del Botànic, se encuentra en fase de borrador y así ha sido registrada hoy mismo por los tres grupos en Les Corts para iniciar todo el trámite parlamentario y aprobarse por el gobierno valenciano por lo que no se prevé que esté en vigor hasta finales de año y además prevé un año de moratoria para su aplicación.