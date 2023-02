El TACRC admite el recurso del PP en contra de la eliminación del túnel de Guillem de Castro

El Tribunal Administrativo Central de Recursos Contractuales (TACRC) ha admitido el recurso presentado por el PP en el Ayuntamiento de València contra la propuesta para eliminar el paso subterráneo de la calle Guillem de Castro, anunciada por la vicealcaldesa, responsable municipal de urbanismo y portavoz socialista dentro de las actuaciones propuestas para crear el llamado "bulevar cultural" del eje situado entre la calle Xàtiva y esta.

Los 'populares' anunciaron el pasado 2 febrero la presentación de este recurso, por medio del cual han pedido la nulidad del proceso de adjudicación del proyecto en el que se prevé eliminar el citado túnel, que une Guillem de Castro y Ángel Guimerá.

El PP sostiene que no hay informes de tráfico que avalen esa idea y que no se han tenido en cuenta recomendaciones de Movilidad Sostenible y de la Empresa Municipal de Transportes (EMT), además de asegurar que ese proyecto "supondrá un nuevo estrangulamiento en el tráfico de la ciudad" y criticar que no se sospese su impacto sobre otras rondas de circulación como las grandes vías.

A partir del recurso del grupo municipal 'popular', el Tribunal Administrativo Central de Recursos Contractuales ha determinado como "medida cautelar" la suspensión del "procedimiento de

contratación" y ha precisado que "será la resolución del recurso", que ahora deberá estudiar, "la que acuerde el levantamiento de la medida adoptada".

Este tribunal indica que la decisión que ha adoptado no afecta "al plazo de presentación de ofertas" al proyecto, como recoge la "resolución de adopción de medida cautelar" que ha emitido, consultada por Europa Press.

El Ayuntamiento de València, a través del Servicio de Contratación, emitió este jueves una resolución por medio de la cual propone al TACRC "la inadmisión del recurso interpuesto" por el PP "y, subsidiariamente, la desestimación del mismo" en base a lo recogido en un informe, emitido también este miércoles, por el Servicio de Obras e Infraestructuras y teniendo en cuenta "varias" sentencias de este organismo en las que afirma que "el mero hecho de ser concejal de la oposición no legitima para presentar un recurso", han indicado fuentes de Desarrollo y Renovación Urbana.

La administración local alude a resoluciones del TACRC en las que señala inadmite recursos similares, sostiene que "ha de negarse la legitimación a aquellos concejales que no formen parte del órgano que dictó el acto impugnado" y apunta que "no es suficiente para ostentar legitimación para interponer un recurso especial en materia de contratación el mero interés por la legalidad" o "bien, un interés de oportunidad, de carácter político" desde la oposición.

El consistorio agrega que el informe del Servicio de Obras detalla "por qué los pliegos recogen todos los detalles relevantes para la licitación, incluyendo los relativos a la movilidad", y se deja "para la fase posterior de redacción de proyecto el resto de detalles".

"MUY SATISFECHO"

Tras conocer la medida cautelar del TACRC, el PP se ha mostrado "muy satisfecho", como ha indicado, en un comunicado, la portavoz de esta formación en el consistorio valenciano, María José Catalá. La edil ha afirmado que su grupo está en contra de la eliminación del túnel de Guillem de Castro "por los perjuicios que puede suponer" su cierre y la intención de "dejar en un solo carril la circulación" en esa vía y la calle Xàtiva.

Catalá ha apuntado también que se pretende "llevar adelante una actuación sin informes de tráfico y movilidad" sobre "lo que supondrá esta remodelación", a la vez que ha insistido en que la actuación conllevará "un nuevo estrangulamiento en el tráfico de la ciudad" y ha censurado que "no se valore el impacto que tendrá sobre otras rondas de circulación como las grande vías".

"Presentamos este recurso porque este es un proyecto que nace sin el consenso de vecinos y comerciantes y sin los informes de tráfico necesarios. Además, genera una gran inseguridad jurídica para los posibles licitadores ante las deficiencias detectadas", ha agregado la portavoz del PP.

María José Catalá ha indicado que si llega a la Alcaldía tras las elecciones de mayo dejará sin efecto este proceso. "Cuando sea alcaldesa, no actuaremos a base de ocurrencias ni de imposiciones", ha dicho, al tiempo que ha pedido al gobierno local que forman Compromís y PSPV que deje de "presentar dibujitos electorales".

"Hay que dar soluciones reales al problema del colapso de tráfico de la ciudad, a la falta de aparcamientos y a la falta de buen transporte público, y nosotros lo haremos. No vamos a tolerar más ocurrencias a cuatro meses de elecciones porque quien los van a pagar y serán los grandes perjudicados son los vecinos de València", ha expuesto.

"ENTORPECER Y FRENAR"

Desde la Concejalía de Desarrollo y Renovación Urbana se ha indicado que "el PP, además de no entender el funcionamiento de una licitación ni del TACRC, solo busca entorpecer y frenar proyectos de transformación urbana porque no tiene una alternativa que proponer" para València.

"Carece de modelo de ciudad, por lo que no puede hacer otra cosa que mirar al pasado reivindicando una ciudad que ya no existe. La ciudadanía tiene otras necesidades para las que el PP no tiene respuesta. El TACRC desestimará el recurso, como ha hecho en resoluciones anteriores con otros similares, y el PP tendrá que dar explicaciones de por qué solo sabe poner palos en las ruedas al avance de la ciudad", han agregado desde la delegación municipal.