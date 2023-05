El PP suprimirá impuesto sucesiones y anuncia 13 centros mayores en València

Los candidatos por el Partido Popular a la Generalitat, Carlos Mazón, y a la alcaldía de València, María José Catalá, han presentado este viernes sus propuestas para las personas mayores, que incluyen la supresión del impuesto de sucesiones y 13 nuevos centros asistenciales en la capital valenciana.



Mazón, ha anunciado que "el Gobierno del Cambio del Partido Popular va a aprobar deducciones fiscales para personas mayores y personas con discapacidad" y la supresión del impuesto de sucesiones para que los mayores puedan legar su herencia sin cargas fiscales, informa el PP.



"El impuesto de la muerte es injusto porque nuestros abuelos y nuestros padres ya han pagado impuestos por las viviendas y deben tener la tranquilidad de poder legar sus propiedades, sin pensar que van a ahogar a sus hijos a impuestos", ha añadido, y ha asegurado que se aprobarán también deducciones fiscales del 100 % en las actividades deportivas.



Mazón ha presentado hoy en el Parque de l'Amistat, junto a la candidata a la alcaldía de València, María José Catalá, sus programas de gobierno para las personas mayores en la ciudad y en la Comunitat.



Catalá ha denunciado que los "mayores han sido los grandes olvidados de Compromís y del Partido Socialista", y ha lamentado que "en lo que llevamos de año no han ejecutado ni un euro de inversiones para mayores, pero lo que es peor en estos 8 años Compromís y el PSOE no han aumentado la red de Centros de Mayores y de Centros de Día que hizo el Partido Popular".



"No han hecho ni un nuevo y no han sido capaces de mantener en buenas condiciones los existentes", ha agregado.



Según Catalá, "hoy existen más de 600 más en lista de espera para acceder a los Centros de Día y más de 1.800 personas están pendientes de cita para ser atendidos en los Centros municipales de Servicios sociales", la mayoría personas mayores.



Advierte de que la proyección es que en los próximos 10 años los mayores de 65 años represente el 25 por ciento del total de la población en la ciudad de València, y que "la soledad no deseada ya la viven más de 43.000 valencianos en nuestra ciudad".



Ante este escenario, el Partido Popular hará una apuesta decidida para afrontar el reto del envejecimiento de la población y ha anunciado que si llega a la alcaldía pondrá en marcha una nueva red asistencial para los mayores con 13 nuevos centros en la ciudad.



Según ha detallado, se crearán cuatro centros de Día en Torrefiel, Malvarrosa, Benimamet y Nazaret; 3 centros de mayores nuevos en El Pilar, Mestalla y Malilla; 3 nuevos centros sociales, dos sedes de la Universidad Popular y un nuevo Centro de Día específico para personas con Alzheimer.



"Lo que necesitan nuestros mayores -ha defendido- es un Ayuntamiento que los que quiera cuidar y un gobierno que se desviva por ellos como ellos se han desvivido por nosotros".