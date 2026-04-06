De superar un trastorno alimentario a conseguir acabar las 6 grandes maratones: la historia que emociona de Emilia Arnau, una de las pocas españolas en lograrlo

La atleta aficionada Emilia Arnau, originaria de Borriana, ha hecho historia al convertirse en una de las 106 mujeres españolas que han completado las seis grandes maratones del mundo, las conocidas como ‘World Marathon Majors’. Tras cruzar la meta en Tokio, Arnau culminó un viaje que la llevó por las maratones de Nueva York, Boston, Chicago, Londres y Berlín. En declaraciones a COPE Valencia, ha descrito la experiencia como “una barrera de emociones, de alegría, orgullo y felicidad”.

Medalla especial al acabar las Maratones de Tokio, Berlín, Nueva York, Chicago, Boston y Londres, las denominadas 'Seis Grandes'

Una disciplina férrea

Pese a la magnitud del logro, Emilia Arnau insiste en que no es una atleta profesional, sino “una aficionada”. Sin embargo, su rutina de entrenamiento es de una gran exigencia, ya que entrena “casi a diario” combinando distancias largas, series y entrenamientos de fuerza para prevenir las lesiones. Arnau se define como una persona “muy constante y muy cuadriculada” que intenta escuchar a su cuerpo y respetar los descansos, consciente de que la preparación de un maratón es tanto física como mental.

La fortaleza mental es, para ella, la clave del éxito en una prueba de este calibre. “Los 42 kilómetros son mentales”, asegura la atleta. Aunque el cuerpo “sufre porque son muchos kilómetros”, Arnau corre para disfrutar y afirma que si tuviera que sufrir mentalmente, no lo haría. Esta filosofía es la que, según explica, le permite no pensar en abandonar.

Los 42 kilómetros son mentales" Emilia Arnau Atleta aficionada

Del trastorno alimentario a la élite del maratón

La relación de Emilia Arnau con el running comenzó en 2013 en un momento personal muy delicado. “Venía de superar un trastorno de la alimentación y necesitaba reconciliarme con mi cuerpo y sentirme fuerte”, ha confesado. Lo que empezó como un reto personal para sentirse mejor se ha convertido en una pasión que la ha llevado a la élite mundial del maratón aficionado.

Necesitaba reconciliarme con mi cuerpo y sentirme fuerte" Emilia Arnau Atleta aficionada

Nunca imaginó que acabaría persiguiendo este objetivo. Empezó con una carrera de 10 kilómetros, luego preparó una media maratón y en 2015 corrió su primera maratón completa en Barcelona. El salto a los ‘Majors’ llegó en 2018 en Nueva York, una experiencia que la “enganchó” y la impulsó a seguir “desde ahí ya hasta Tokio”.

Emilia en Nueva York

Retos, sacrificios y el futuro

Arnau, que celebró su 48 cumpleaños en Tokio, reconoce que la preparación exige sacrificios. Lo que más le cuesta son “los madrugones” y entrenar en días de lluvia o en los que no tienes ganas. También admite que los nervios previos a la carrera le pasan factura. Aun así, no se priva de eventos familiares o sociales. En cuanto a sus carreras, guarda un recuerdo especial de Nueva York, por ser la primera, y de Londres, donde corrió arropada por sus amigas.

Emilia recogiendo el dorsal en Londres

Tras completar el objetivo, Arnau experimenta una sensación extraña “entre felicidad y vacío”, ya que el reto que ha centrado su vida durante meses ha desaparecido de repente. Ahora, con la vista puesta en el futuro, no descarta nada. El circuito mundial habla de un séptimo ‘Major’ en Sídney y ella ya está “negociando” con sus acompañantes la posibilidad de afrontar este nuevo desafío.